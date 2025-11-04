5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Pielęgnacja włosów
Wszystkie serie
Seria 3000 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect
Obsługa klienta
BHD341/10
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Wszystko (4)
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Jak używać nasadek z suszarką Philips?
3000 seriesNasadka susząca
Urządzenie Philips do stylizacji włosów nie włącza się
Urządzenie Philips do stylizacji włosów wyłącza się samoczynnie
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!