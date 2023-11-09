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Suszarka Seria 7000
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BHD720/10
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
Wszystko (9)
Czym są jony mineralne i co one robią?
Jak działa zimny nadmuch w suszarce Philips?
Moje włosy wkręcają się w suszarkę firmy Philips
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?
7000 SeriesNasadka susząca
Hair Dryer 7000 SeriesDyfuzor
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