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  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*

StyleCare EssentialPodgrzewana szczotka prostująca

BHH880/00

4.8
| (273) Opinie | 99% poleca ten produkt
Naturalnie proste włosy w 5 minut*
Ciesz się naturalnie prostymi, pięknymi i lśniącymi włosami w zaledwie 5 minut. Nasza technologia ThermoProtect w połączeniu z wyprofilowanymi ząbkami to gwarancja zdrowych i niepuszących się włosów.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Gładkie, lśniące i niepuszące się włosy

Naturalnie proste włosy w 5 minut*

  • Duża powierzchnia szczotkowania

  • Technologia ThermoProtect

  • Ceramiczno-turmalinowa powłoka

Ceramiczno-turmalinowa powłoka

Ceramiczno-turmalinowa powłoka

Powłoka ceramiczno-turmalinowa dla lśniących, gładkich i niepuszących się włosów.

Technologia ThermoProtect

Technologia ThermoProtect

Technologia ThermoProtect utrzymuje stałą temperaturę całej szczotki, zapobiegając przegrzewaniu, dla bezpiecznych i zdrowych włosów.

2 ustawienia temperatury dla każdego rodzaju włosów

2 ustawienia temperatury dla każdego rodzaju włosów

Dwa ustawienia temperatury (170°C i 200°C) pozwalają najlepiej dostosować temperaturę do Twojego rodzaju włosów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

273

Opinie

99%

poleca ten produkt

31/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jest super 😄

Jest rewelacyjna, mam dużo, kręconych, puszących się włosów i ona naprawdę daje radę

Zalety

Spełnia swoją rolę

Wady

Nie zauważyłam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHH885/00 Podgrzewana szczotka prostująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHH885/00 Podgrzewana szczotka prostująca

07/05/2025

Polska

Polska

Pracownik Philips

Zweryfikowany kupujący

Philips szczotka

[Employee of philipsglobal] Super szczotka taka jaka marzyłem na pewno pomojemu

Zalety

Super szczotka najlepsza

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHH880/00 Podgrzewana szczotka prostująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHH880/00 Podgrzewana szczotka prostująca

15/04/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jedyny mankament jaki widzę to waga Przy długich włosach odczuwa się ciężar samej szczotki Poza tym bardzo dobry produkt zgodny z opisem Szybko się nagrzewa, dobrze nagrzewa włosy ale ich nie uszkadza Polecam

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHH885/00 Podgrzewana szczotka prostująca

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHH885/00 Podgrzewana szczotka prostująca

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Testy z udziałem 33 kobiet z włosami o średniej długości, przeprowadzone w Chinach.