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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
Wszystko (6)
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?
Jak działa funkcja jonizacji w urządzeniu Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Czy kręcenie loków lub prostowanie włosów uszkadza je?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?
5000 seriesPodkładka odporna na wysokie temperatury
Czy to normalne, że prostownica do włosów Philips wydaje syczący dźwięk?
Prostownica firmy Philips nie prostuje włosów
Urządzenie Philips do układania włosów wydziela dziwny zapach
Urządzenie Philips do układania włosów wytwarza parę
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