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  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
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  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
  • Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji

Produkcja zakończona

StraightCareProstownica

BHS674/00

4.8
| (163) Opinie | 97% poleca ten produkt
Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji
Idealnie wyprostuj włosy bez żadnych problemów za pomocą naszej nowej prostownicy. Pielęgnacja jonowa i płytki z powłoką ceramiczną chronią włosy, nie dopuszczają do ich skręcania oraz nadają im blask. Wysoka temperatura (220°C) umożliwia uzyskanie pięknych efektów jednym ruchem!
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Twoje włosy w centrum uwagi dzięki zaawansowanej pielęgnacji

  • 10 ustawień cyfrowych

  • do wszystkich typów włosów

Pielęgnacja jonowa zapewnia gładkie, pełne blasku i nieelektryzujące się włosy

Pielęgnacja jonowa zapewnia gładkie, pełne blasku i nieelektryzujące się włosy

Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, nadając fryzurze piękny blask. W rezultacie włosy stają się proste, gładkie i lśniące.

Bardzo długie płytki (105 mm) umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

Bardzo długie płytki (105 mm) umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

Płytki ceramiczne mają profesjonalną długość 105 mm, co umożliwia szybsze i łatwiejsze prostowanie włosów.

Powłoka ceramiczna zapewnia gładkie prostowanie i chroni przed uszkodzeniami

Powłoka ceramiczna zapewnia gładkie prostowanie i chroni przed uszkodzeniami

Gładkie płytki ceramiczne zapobiegają uszkodzeniu włosów podczas stylizacji dzięki odpowiedniemu poślizgowi.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

163

Opinie

97%

poleca ten produkt

2

10/01/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepsza !

Prostownica jest super . Włosy są gładkie i delikatne . Okrągły wygląd pomaga robić piękne fale . Szybko się nagrzewa.

Zalety

Nie uszkadza włosów

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends

20/12/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Prostownica

Polecam bardzo fajny produkt estetycznie wykonana, szybko się nagrzewa i jest poreczna

Zalety

Lekka, poręczna i w rozsądnej cenie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS677/00 Prostownica Sublime Ends

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS677/00 Prostownica Sublime Ends

23/04/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Prostownica warta swojej ceny

Dobrze prostuje włosy nie niszcząc ich. Lekka i prosta w obsłudze, dobra jakość materiałów

Zalety

Dobra jakość

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie