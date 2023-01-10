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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
10 ustawień cyfrowych
do wszystkich typów włosów
Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, nadając fryzurze piękny blask. W rezultacie włosy stają się proste, gładkie i lśniące.
Płytki ceramiczne mają profesjonalną długość 105 mm, co umożliwia szybsze i łatwiejsze prostowanie włosów.
Gładkie płytki ceramiczne zapobiegają uszkodzeniu włosów podczas stylizacji dzięki odpowiedniemu poślizgowi.
4.8
z 5
163
Opinie
97%
poleca ten produkt
Marta z Gdyni
10/01/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepsza !
Prostownica jest super . Włosy są gładkie i delikatne . Okrągły wygląd pomaga robić piękne fale . Szybko się nagrzewa.
Zalety
Nie uszkadza włosów
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends
Ewciunia
20/12/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Prostownica
Polecam bardzo fajny produkt estetycznie wykonana, szybko się nagrzewa i jest poreczna
Zalety
Lekka, poręczna i w rozsądnej cenie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS677/00 Prostownica Sublime Ends
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS677/00 Prostownica Sublime Ends
WerkaK
23/04/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Prostownica warta swojej ceny
Dobrze prostuje włosy nie niszcząc ich. Lekka i prosta w obsłudze, dobra jakość materiałów
Zalety
Dobra jakość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends