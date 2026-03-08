ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Doskonała stylizacja i mocne włosy
  • Doskonała stylizacja i mocne włosy
  • Doskonała stylizacja i mocne włosy
  • Doskonała stylizacja i mocne włosy
  • Doskonała stylizacja i mocne włosy
  • Doskonała stylizacja i mocne włosy

Seria 8000Prostownica do włosów z technologią SenseIQ

BHS838/00

4.7
| (591) Opinie | 93% poleca ten produkt
Doskonała stylizacja i mocne włosy
Prostownica serii 8000 firmy Philips z technologią SenseIQ dostosowuje temperaturę do Twoich włosów, aby zachować wewnątrz nich ich naturalną wilgoć i zapewnić ich zdrowie i blask.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Zachowaj do 70% naturalnej wilgoci włosów**

Doskonała stylizacja i mocne włosy

  • Spersonalizowana technologia

  • Zachowuje do 70%** wilgoci

  • Pozwala zachować mocne włosy*

  • 4× więcej jonów***

Spersonalizowane prostowanie

Spersonalizowane prostowanie

Technologia SenseIQ — pracująca w czasie rzeczywistym — wykrywa niezbędne informacje, dostosowuje się do Twoich potrzeb i dba o Twoje włosy, nadając im blask i elegancki wygląd. Czujniki podczerwieni wykonują pomiary temperatury włosów ponad 20 000 razy podczas każdej sesji stylizacji i dostosowują poziom ciepła, aby zapobiec uszkodzeniu włosów, jednocześnie jonizując je milionami jonów. Dzięki temu włosy zachowują do 70% naturalnej wilgoci*.

Monitoruje temperaturę włosów na bieżąco

Monitoruje temperaturę włosów na bieżąco

Cyfrowy czujnik nieustannie mierzy temperaturę włosów — ponad 20 000 razy podczas każdej stylizacji, aby zapewnić im ochronę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Dostosowywanie sposobu prostowania

Dostosowywanie sposobu prostowania

Inteligentna funkcja kontroli ciepła chroni Twoje włosy w wyjątkowy sposób — mikroprocesor analizuje i reguluje temperaturę strumienia powietrza, dostosowując ją do Twoich włosów, co pozwala zapobiec ich przegrzaniu.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

591

Opinie

93%

poleca ten produkt

08/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

prostownica

Super produkt polecam na 100 % warty sfojej ceny szybko prosuje

Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHS838/00 Prostownica do włosów z technologią SenseIQ

Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHS838/00 Prostownica do włosów z technologią SenseIQ

05/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jest rewelacyjna

Jestem zachwycona, super prostuje i rzeczywiście włosy się nie puszą

Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHS838/00 Prostownica do włosów z technologią SenseIQ

Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHS838/00 Prostownica do włosów z technologią SenseIQ

11/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Prostowwnica philips

Wszystko ok polecam.Naprawde warto kupowac philipa

Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHS838/00 Prostownica do włosów z technologią SenseIQ

Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHS838/00 Prostownica do włosów z technologią SenseIQ

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Łamliwość włosów sprawdzano po trzech miesiącach symulowanego używania (temperatura 200°C) na osobach rasy azjatyckiej (Chiny) oraz kaukaskiej ze zdrowymi włosami.

  2. W przypadku używania w trybie SenseIQ

  3. * W porównaniu z urządzeniem HP8372