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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Spersonalizowana technologia
Zachowuje do 70%** wilgoci
Pozwala zachować mocne włosy*
4× więcej jonów***
Technologia SenseIQ — pracująca w czasie rzeczywistym — wykrywa niezbędne informacje, dostosowuje się do Twoich potrzeb i dba o Twoje włosy, nadając im blask i elegancki wygląd. Czujniki podczerwieni wykonują pomiary temperatury włosów ponad 20 000 razy podczas każdej sesji stylizacji i dostosowują poziom ciepła, aby zapobiec uszkodzeniu włosów, jednocześnie jonizując je milionami jonów. Dzięki temu włosy zachowują do 70% naturalnej wilgoci*.
Cyfrowy czujnik nieustannie mierzy temperaturę włosów — ponad 20 000 razy podczas każdej stylizacji, aby zapewnić im ochronę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.
Inteligentna funkcja kontroli ciepła chroni Twoje włosy w wyjątkowy sposób — mikroprocesor analizuje i reguluje temperaturę strumienia powietrza, dostosowując ją do Twoich włosów, co pozwala zapobiec ich przegrzaniu.
4.7
z 5
591
Opinie
93%
poleca ten produkt
dawust
08/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
prostownica
Super produkt polecam na 100 % warty sfojej ceny szybko prosuje
Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHS838/00 Prostownica do włosów z technologią SenseIQ
Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHS838/00 Prostownica do włosów z technologią SenseIQ
Anior
05/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jest rewelacyjna
Jestem zachwycona, super prostuje i rzeczywiście włosy się nie puszą
Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHS838/00 Prostownica do włosów z technologią SenseIQ
Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHS838/00 Prostownica do włosów z technologią SenseIQ
Pawel graniczna
11/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Prostowwnica philips
Wszystko ok polecam.Naprawde warto kupowac philipa
Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHS838/00 Prostownica do włosów z technologią SenseIQ
Przegląd ten został wykonany dla Seria 8000 BHS838/00 Prostownica do włosów z technologią SenseIQ
Łamliwość włosów sprawdzano po trzech miesiącach symulowanego używania (temperatura 200°C) na osobach rasy azjatyckiej (Chiny) oraz kaukaskiej ze zdrowymi włosami.
W przypadku używania w trybie SenseIQ
* W porównaniu z urządzeniem HP8372