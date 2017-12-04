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Produkcja zakończona

Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

BM60B/10

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach

Zestaw muzyczny Philips izzy umożliwia odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, z płyt CD i urządzeń USB oraz z radia FM. Za dotknięciem przycisku muzyka ze smartfonów, płyt CD, urządzeń USB i stacji radiowych popłynie równocześnie przez wszystkie głośniki izzy znajdujące się w pomieszczeniu. Konfiguracja jest prosta — nie wymaga routera, hasła ani aplikacji.

Poznaj wszystkie korzyści

Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • z funkcją MULTIPAIR

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Przesyłaj strumieniowo muzykę poprzez izzylink™

Przesyłaj strumieniowo muzykę poprzez izzylink™

Technologia izzylink™ daje większe możliwości słuchania muzyki ze wszystkich źródeł oraz aplikacji muzycznych bądź radiowych na smartfonach, tabletach lub komputerach — bezprzewodowo i w każdym pomieszczeniu.

Dotknij raz, aby skonfigurować izzylink™ bez korzystania z routera, hasła i aplikacji

Dotknij raz, aby skonfigurować izzylink™ bez korzystania z routera, hasła i aplikacji

Konfiguracja bez użycia routera, hasła i aplikacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk „GROUP” na dwóch głośnikach, aby dokonać pierwszej konfiguracji. Powtórz tę czynność dla 3., 4. i 5. głośnika. Każde naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „GROUP” powoduje dodanie jednego głośnika. Odtwarzanie muzyki z użyciem funkcji Multiroom jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po zakończeniu grupowania ustawienia sieci izzylink™ zostaną zachowane nawet po odłączeniu głośnika od zasilania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

04/12/2017

Polska

Polska

Naprawdę przyzwoity sprzęt

Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie