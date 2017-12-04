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Produkcja zakończona
Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach
Zestaw muzyczny Philips izzy umożliwia odtwarzanie muzyki przez Bluetooth, z płyt CD i urządzeń USB oraz z radia FM. Za dotknięciem przycisku muzyka ze smartfonów, płyt CD, urządzeń USB i stacji radiowych popłynie równocześnie przez wszystkie głośniki izzy znajdujące się w pomieszczeniu. Konfiguracja jest prosta — nie wymaga routera, hasła ani aplikacji.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
z funkcją MULTIPAIR
MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
Technologia izzylink™ daje większe możliwości słuchania muzyki ze wszystkich źródeł oraz aplikacji muzycznych bądź radiowych na smartfonach, tabletach lub komputerach — bezprzewodowo i w każdym pomieszczeniu.
Konfiguracja bez użycia routera, hasła i aplikacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk „GROUP” na dwóch głośnikach, aby dokonać pierwszej konfiguracji. Powtórz tę czynność dla 3., 4. i 5. głośnika. Każde naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „GROUP” powoduje dodanie jednego głośnika. Odtwarzanie muzyki z użyciem funkcji Multiroom jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po zakończeniu grupowania ustawienia sieci izzylink™ zostaną zachowane nawet po odłączeniu głośnika od zasilania.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
CLE1
04/12/2017
Polska
Naprawdę przyzwoity sprzęt
Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom