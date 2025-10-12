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BS6B2234B/00
Więcej miejsca na biurku
Podstawka do urządzeń klienckich pozwala zamontować klienty PC na podstawie SmartErgoBase monitora firmy Philips, co zapewni więcej miejsca na biurku. To proste, uniwersalne rozwiązanie umożliwia tworzenie konfiguracji typu All-in-One i zwiększenie wydajności pracy.
do podstawy Philips SmartErgoBase
Wspornik do montażu na kliencie pasuje bezpośrednio do podstawy SmartErgoBase nagradzanych, komercyjnych monitorów dotykowych Philips, co ułatwia montaż na komputerze PC i na komputerze typu Thin Client.
Sprytna konstrukcja uchwytu do urządzeń klienckich umożliwia pełną ergonomiczną regulację (wysokość, obrót, nachylenie) podstawy Philips SmartErgoBase
Otwory montażowe odpowiadające standardowi branżowemu VESA gwarantują zgodność mocowania z większością komputerów stacjonarnych i cienkich klientów.
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