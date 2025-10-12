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Produkcja zakończona

przenośny głośnik bezprzewodowy

BT150A/00

Impreza w basenie. Impreza pod prysznicem. Twoja impreza.

Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz. Ten niewielki wodoodporny głośnik Bluetooth zapewnia zaskakująco potężny dźwięk, mocne basy i do ośmiu godzin odtwarzania. Jest też wyposażony w wejście audio. Organizuj imprezy tam, gdzie chcesz, i nie przejmuj się wodą.

Poznaj wszystkie korzyści

Impreza w basenie. Impreza pod prysznicem. Twoja impreza.

  • Bluetooth

  • Niebieska

Wodoodporność do 1 m przez 30 minut (klasa IPX7)

Na basenie, nad jeziorem, pod prysznicem — ten głośnik o wodoodporności klasy IPX7 unosi się na wodzie i jest odporny na zanurzenie na głębokość do 1 m przez maksymalnie 30 minut.

8 godzin odtwarzania, ładowanie przez USB, przewód micro USB w zestawie

Akumulator zapewnia 8 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje ok. 3 godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi micro USB.

Przyciski na głośniku do włączania odtwarzania i regulacji głośności / pomijania utworów

Steruj odtwarzaniem muzyki za pomocą przycisków znajdujących się z boku głośnika. Naciśnij przycisk, aby odtwarzać, lub dwukrotnie naciśnij przyciski zwiększania/zmniejszania głośności, aby pominąć utwór. Osłona głośnika jest wyposażona we wskaźniki LED, które świecą światłem ciągłym na niebiesko lub migają w losowo wybranych kolorach.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie