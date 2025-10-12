Impreza w basenie. Impreza pod prysznicem. Twoja impreza.

Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz. Ten niewielki wodoodporny głośnik Bluetooth zapewnia zaskakująco potężny dźwięk, mocne basy i do ośmiu godzin odtwarzania. Jest też wyposażony w wejście audio. Organizuj imprezy tam, gdzie chcesz, i nie przejmuj się wodą.