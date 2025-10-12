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Produkcja zakończona
BT150B/00
Impreza w basenie. Impreza pod prysznicem. Twoja impreza.
Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz. Ten niewielki wodoodporny głośnik Bluetooth zapewnia zaskakująco potężny dźwięk, mocne basy i do ośmiu godzin odtwarzania. Jest też wyposażony w wejście audio. Organizuj imprezy tam, gdzie chcesz, i nie przejmuj się wodą.
Bluetooth
Czarna
Na basenie, nad jeziorem, pod prysznicem — ten głośnik o wodoodporności klasy IPX7 unosi się na wodzie i jest odporny na zanurzenie na głębokość do 1 m przez maksymalnie 30 minut.
Akumulator zapewnia 8 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje ok. 3 godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi micro USB.
Steruj odtwarzaniem muzyki za pomocą przycisków znajdujących się z boku głośnika. Naciśnij przycisk, aby odtwarzać, lub dwukrotnie naciśnij przyciski zwiększania/zmniejszania głośności, aby pominąć utwór. Osłona głośnika jest wyposażona we wskaźniki LED, które świecą światłem ciągłym na niebiesko lub migają w losowo wybranych kolorach.
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