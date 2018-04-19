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Produkcja zakończona

przenośny głośnik bezprzewodowy

BT2200B/00

5

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Głośnik dla osób lubiących przygody

Ten solidny, wodoodporny głośnik można zabrać ze sobą wszędzie i korzystać z niego w różnych warunkach — w domu i na zewnątrz, w poziomie i w pionie, w deszczu i na słońcu. Jest wytrzymały i zapewnia potężne brzmienie.

Poznaj wszystkie korzyści

Głośnik dla osób lubiących przygody

  • Bluetooth®

  • Wbudowany mikrofon do rozmów

  • Akumulator

Użyj własnego paska, aby nosić urządzenie w dowolnym miejscu

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Solidna, wodoodporna, pływająca konstrukcja stworzona z myślą o używaniu na zewnątrz

Solidna, wodoodporna, pływająca konstrukcja stworzona z myślą o używaniu na zewnątrz

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

03/07/2016

Polska

Polska

Pozytywnie zaskoczony

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie