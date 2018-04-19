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Produkcja zakończona
BT2200B/00
Głośnik dla osób lubiących przygody
Ten solidny, wodoodporny głośnik można zabrać ze sobą wszędzie i korzystać z niego w różnych warunkach — w domu i na zewnątrz, w poziomie i w pionie, w deszczu i na słońcu. Jest wytrzymały i zapewnia potężne brzmienie.
Bluetooth®
Wbudowany mikrofon do rozmów
Akumulator
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
Solidna, wodoodporna, pływająca konstrukcja stworzona z myślą o używaniu na zewnątrz
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
BAZ111
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
DragDay7
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
GTRX8
03/07/2016
Polska
Pozytywnie zaskoczony
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy