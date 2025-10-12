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Produkcja zakończona
BT51W/00
Zrób miejsce do tańca
Zabierz muzykę ze sobą dzięki głośnikowi Bluetooth, który mieści się w kieszeni. To niewielkie urządzenie zapewnia sześć godzin odtwarzania i niezwykle wyraźny dźwięk, także przy maksymalnej głośności. Zasięg łączności bezprzewodowej wynosi 10 m. Zostanie Ci dużo miejsca do tańca.
Bluetooth®
Biała
Ten niewielki, ważący zaledwie 90 g głośnik jest tak lekki, że właściwie nie odczujesz jego ciężaru. 1,5-calowy przetwornik pełnozakresowy zapewnia wyraźny, czysty dźwięk nawet po zwiększeniu głośności.
Akumulator zapewnia 5 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje mniej niż 3 godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi micro-USB.
Parowanie z urządzeniem Bluetooth jest proste. Głośnik jest gotowy do sparowania zaraz po włączeniu. Bezprzewodowy zasięg wynosi 10 m.
Opinie