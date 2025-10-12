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Produkcja zakończona

przenośny głośnik bezprzewodowy

BT51W/00

Zrób miejsce do tańca

Zabierz muzykę ze sobą dzięki głośnikowi Bluetooth, który mieści się w kieszeni. To niewielkie urządzenie zapewnia sześć godzin odtwarzania i niezwykle wyraźny dźwięk, także przy maksymalnej głośności. Zasięg łączności bezprzewodowej wynosi 10 m. Zostanie Ci dużo miejsca do tańca.

Poznaj wszystkie korzyści

Zrób miejsce do tańca

  • Bluetooth®

  • Biała

1,5-calowy głośnik szerokopasmowy. Wyraźny i czysty dźwięk.

Ten niewielki, ważący zaledwie 90 g głośnik jest tak lekki, że właściwie nie odczujesz jego ciężaru. 1,5-calowy przetwornik pełnozakresowy zapewnia wyraźny, czysty dźwięk nawet po zwiększeniu głośności.

5 godzin odtwarzania

Akumulator zapewnia 5 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje mniej niż 3 godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi micro-USB.

Urządzenie Bluetooth jest gotowe do sparowania zaraz po włączeniu

Parowanie z urządzeniem Bluetooth jest proste. Głośnik jest gotowy do sparowania zaraz po włączeniu. Bezprzewodowy zasięg wynosi 10 m.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie