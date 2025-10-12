Zrób miejsce do tańca

Zabierz muzykę ze sobą dzięki głośnikowi Bluetooth, który mieści się w kieszeni. To niewielkie urządzenie zapewnia sześć godzin odtwarzania i niezwykle wyraźny dźwięk, także przy maksymalnej głośności. Zasięg łączności bezprzewodowej wynosi 10 m. Zostanie Ci dużo miejsca do tańca.