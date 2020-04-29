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Produkcja zakończona

Przenośny głośnik bezprzewodowy

BT6900P/00

5

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Muzyka nigdy się nie kończy

Moja muzyka nigdy się nie kończy. Przenośny głośnik bezprzewodowy EverPlay umożliwia odtwarzanie bez przerw dzięki silnemu połączeniu Bluetooth i intuicyjnym opcjom ładowania. Specjalny materiał, którym jest pokryty, nadaje mu piękny wygląd i niezwykłą wytrzymałość.

Poznaj wszystkie korzyści

Muzyka nigdy się nie kończy

  • 10 W, 10 godz.

  • Daleki zasięg łączności Bluetooth

  • Wodoodporna konstrukcja odporna na pył

  • Opcja szybkiego ładowania

Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów biznesowych, jak i rozmów ze znajomymi w trakcie imprezy.

Przewód USB może również służyć jako pasek

Ładowanie nigdy nie było równie proste. Kiedy akumulator zaczyna się wyczerpywać, użyj poręcznego paska/przewodu USB 2 w 1. Służy on zarówno do podłączania głośnika do źródła zasilania, jak i mocowania go do torby w celu zabrania ze sobą.

Silne połączenie Bluetooth w odległości do 30 m

Silne połączenie Bluetooth w odległości do 30 m

Poruszaj się swobodnie ze swoim smartfonem, nie rezygnując ze słuchania muzyki. Głośnik EverPlay zapewnia niesamowicie stabilną łączność Bluetooth w odległości do 30 m, czyli 3 razy większej niż standardowe modele. Głośniki są wyposażone w antenę o wysokiej czułości i filtr częstotliwości radiowej, aby zminimalizować szumy w tle.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Zalety

Dobra jakość dźwięku

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2019-10-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Zalety

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Data użycia 2019-11-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Data użycia 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT6900B boxă portabilă wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT6900B boxă portabilă wireless

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie