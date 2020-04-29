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Produkcja zakończona
BT6900P/00
Muzyka nigdy się nie kończy
Moja muzyka nigdy się nie kończy. Przenośny głośnik bezprzewodowy EverPlay umożliwia odtwarzanie bez przerw dzięki silnemu połączeniu Bluetooth i intuicyjnym opcjom ładowania. Specjalny materiał, którym jest pokryty, nadaje mu piękny wygląd i niezwykłą wytrzymałość.
10 W, 10 godz.
Daleki zasięg łączności Bluetooth
Wodoodporna konstrukcja odporna na pył
Opcja szybkiego ładowania
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów biznesowych, jak i rozmów ze znajomymi w trakcie imprezy.
Ładowanie nigdy nie było równie proste. Kiedy akumulator zaczyna się wyczerpywać, użyj poręcznego paska/przewodu USB 2 w 1. Służy on zarówno do podłączania głośnika do źródła zasilania, jak i mocowania go do torby w celu zabrania ze sobą.
Poruszaj się swobodnie ze swoim smartfonem, nie rezygnując ze słuchania muzyki. Głośnik EverPlay zapewnia niesamowicie stabilną łączność Bluetooth w odległości do 30 m, czyli 3 razy większej niż standardowe modele. Głośniki są wyposażone w antenę o wysokiej czułości i filtr częstotliwości radiowej, aby zminimalizować szumy w tle.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Zalety
Dobra jakość dźwięku
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2019-10-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Zalety
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Data użycia 2019-11-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Data użycia 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900B boxă portabilă wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900B boxă portabilă wireless