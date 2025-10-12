ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTB2515/12

Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz

Usłysz każdy szczegół, słuchając swoich list odtwarzania i podcastów. Odkryj na nowo swoją kolekcję płyt CD. Podłącz prawie każde źródło za pomocą wejścia audio lub USB. Poza świetnym wyglądem ta klasyczna mikrowieża zapewnia dostęp do muzyki, której potrzebujesz.

Poznaj wszystkie korzyści

Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Maks. 15 W

2-drożne głośniki Bass Reflex. Bogatsze tony niskie

Wymiary jednostki centralnej: 220x104x242 mm

Wymiary głośnika: 150 x 238 x 125 mm

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie