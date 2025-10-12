Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz

Usłysz każdy szczegół, słuchając swoich list odtwarzania i podcastów. Odkryj na nowo swoją kolekcję płyt CD. Podłącz prawie każde źródło za pomocą wejścia audio lub USB. Poza świetnym wyglądem ta klasyczna mikrowieża zapewnia dostęp do muzyki, której potrzebujesz.