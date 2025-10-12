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Produkcja zakończona
BTB2515/12
Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz
Usłysz każdy szczegół, słuchając swoich list odtwarzania i podcastów. Odkryj na nowo swoją kolekcję płyt CD. Podłącz prawie każde źródło za pomocą wejścia audio lub USB. Poza świetnym wyglądem ta klasyczna mikrowieża zapewnia dostęp do muzyki, której potrzebujesz.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 15 W
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