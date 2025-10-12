Tryb gotowości Bluetooth umożliwia korzystanie z tej funkcji przez cały czas, co ułatwia ponowne nawiązywanie połączenia

Nawiązanie połączenia z urządzeniem przenośnym umożliwia wybudzenie zestawu muzycznego firmy Philips z trybu gotowości za pomocą funkcji Bluetooth w tym urządzeniu. Powoduje to również aktywację źródła Bluetooth, co przyspiesza i ułatwia strumieniowe przesyłanie muzyki w dowolnej chwili.