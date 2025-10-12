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Produkcja zakończona
BTB2670/12
Dźwięk stereo Hi-Fi pasujący do Twojego domu
Słuchaj utworów ze smartfona, przesyłaj strumieniowo muzyczną bibliotekę przez Bluetooth i odtwarzaj płyty MP3-CD za pomocą tego kompaktowego, wielofunkcyjnego zestawu muzycznego firmy Philips. Możesz też posłuchać ulubionych audycji radiowych dzięki zgodności ze standardami DAB+ i FM.
Bluetooth
z funkcją MULTIPAIR
DAB+
Nawiązanie połączenia z urządzeniem przenośnym umożliwia wybudzenie zestawu muzycznego firmy Philips z trybu gotowości za pomocą funkcji Bluetooth w tym urządzeniu. Powoduje to również aktywację źródła Bluetooth, co przyspiesza i ułatwia strumieniowe przesyłanie muzyki w dowolnej chwili.
Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie. Ten niewielki i elegancki zestaw dobrze wygląda w każdym pomieszczeniu.
Port USB nie służy wyłącznie do odtwarzania muzyki. Jego inteligentny system zarządzania zasilaniem umożliwia szybkie ładowanie (2 A) urządzeń przenośnych za pomocą zestawu muzycznego znajdującego się w trybie gotowości.
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