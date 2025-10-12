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Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTB2670/12

Dźwięk stereo Hi-Fi pasujący do Twojego domu

Słuchaj utworów ze smartfona, przesyłaj strumieniowo muzyczną bibliotekę przez Bluetooth i odtwarzaj płyty MP3-CD za pomocą tego kompaktowego, wielofunkcyjnego zestawu muzycznego firmy Philips. Możesz też posłuchać ulubionych audycji radiowych dzięki zgodności ze standardami DAB+ i FM.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk stereo Hi-Fi pasujący do Twojego domu

  • Bluetooth

  • z funkcją MULTIPAIR

  • DAB+

Tryb gotowości Bluetooth umożliwia korzystanie z tej funkcji przez cały czas, co ułatwia ponowne nawiązywanie połączenia

Tryb gotowości Bluetooth umożliwia korzystanie z tej funkcji przez cały czas, co ułatwia ponowne nawiązywanie połączenia

Nawiązanie połączenia z urządzeniem przenośnym umożliwia wybudzenie zestawu muzycznego firmy Philips z trybu gotowości za pomocą funkcji Bluetooth w tym urządzeniu. Powoduje to również aktywację źródła Bluetooth, co przyspiesza i ułatwia strumieniowe przesyłanie muzyki w dowolnej chwili.

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie. Ten niewielki i elegancki zestaw dobrze wygląda w każdym pomieszczeniu.

Szybkie i efektywne ładowanie urządzenia przenośnego przez USB

Szybkie i efektywne ładowanie urządzenia przenośnego przez USB

Port USB nie służy wyłącznie do odtwarzania muzyki. Jego inteligentny system zarządzania zasilaniem umożliwia szybkie ładowanie (2 A) urządzeń przenośnych za pomocą zestawu muzycznego znajdującego się w trybie gotowości.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie