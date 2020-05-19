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Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTB4800/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Styl retro i nowoczesne brzmienie.

Styl retro, nowoczesne brzmienie i wysoka wydajność — to wszystko łączy w sobie ta piękna mikrowieża. Klasyczna, drewniana obudowa, pokrętło głośności pokryte szczotkowanym aluminium oraz duży, błyszczący wyświetlacz przykują Twoją uwagę.

Poznaj wszystkie korzyści

Styl retro i nowoczesne brzmienie.

  • Bluetooth®

  • DAB+

Odtwarzacz CD, DAB+ / cyfrowe radio FM

Ta stylowa zintegrowana mikrowieża umożliwia strumieniowe odtwarzanie list odtwarzania i nie tylko. Możesz również odświeżyć sobie klasyczne utwory ze swojej kolekcji płyt CD, korzystając z odtwarzacza CD, który umożliwia odtwarzanie również samodzielnie nagranych płyt CD oraz płyt CD z plikami w formacie MP3. Tuner cyfrowy zapewnia czysty odbiór, a dodatkową zaletą jest możliwość zaprogramowania do 20 stacji radia DAB+ lub FM.

Zintegrowany głośnik z 3-calowym głośnikiem niskotonowym

Zintegrowany głośnik z 3-calowym głośnikiem niskotonowym zapewnia wyraźni dźwięk. Port Bass Reflex dodaje głębi niskim tonom. Dzięki maksymalnej mocy wyjściowej na poziomie 30 W ten zintegrowany system doskonale sprawdzi się w kuchni, sypialni oraz w biurze.

Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji

Ta piękna mikrowieża łączy w sobie ponadczasowy styl i nowoczesne brzmienie. Klasyczna, drewniana obudowa, pokrętło głośności pokryte szczotkowanym aluminium oraz duży, błyszczący wyświetlacz przykują Twoją uwagę, a całości dopełnia płaska konstrukcja. Na górze znajdują się przyciski do parowania, wybierania źródła oraz sterowania odtwarzaniem/dostrajaniem.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Zalety

Kvalita, design

Wady

Nic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTB4800 Hudební mikrosystém

Data użycia 2019-04-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTB4800 Hudební mikrosystém

Data użycia 2019-04-19

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie