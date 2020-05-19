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Produkcja zakończona
BTB4800/12
Styl retro i nowoczesne brzmienie.
Styl retro, nowoczesne brzmienie i wysoka wydajność — to wszystko łączy w sobie ta piękna mikrowieża. Klasyczna, drewniana obudowa, pokrętło głośności pokryte szczotkowanym aluminium oraz duży, błyszczący wyświetlacz przykują Twoją uwagę.
Bluetooth®
DAB+
Ta stylowa zintegrowana mikrowieża umożliwia strumieniowe odtwarzanie list odtwarzania i nie tylko. Możesz również odświeżyć sobie klasyczne utwory ze swojej kolekcji płyt CD, korzystając z odtwarzacza CD, który umożliwia odtwarzanie również samodzielnie nagranych płyt CD oraz płyt CD z plikami w formacie MP3. Tuner cyfrowy zapewnia czysty odbiór, a dodatkową zaletą jest możliwość zaprogramowania do 20 stacji radia DAB+ lub FM.
Zintegrowany głośnik z 3-calowym głośnikiem niskotonowym zapewnia wyraźni dźwięk. Port Bass Reflex dodaje głębi niskim tonom. Dzięki maksymalnej mocy wyjściowej na poziomie 30 W ten zintegrowany system doskonale sprawdzi się w kuchni, sypialni oraz w biurze.
Ta piękna mikrowieża łączy w sobie ponadczasowy styl i nowoczesne brzmienie. Klasyczna, drewniana obudowa, pokrętło głośności pokryte szczotkowanym aluminium oraz duży, błyszczący wyświetlacz przykują Twoją uwagę, a całości dopełnia płaska konstrukcja. Na górze znajdują się przyciski do parowania, wybierania źródła oraz sterowania odtwarzaniem/dostrajaniem.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Zalety
Kvalita, design
Wady
Nic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTB4800 Hudební mikrosystém
Data użycia 2019-04-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTB4800 Hudební mikrosystém
Data użycia 2019-04-19