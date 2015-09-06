ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu

Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTM1180/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Bogaty i potężny dźwięk

Słuchaj całej swojej cyfrowej kolekcji muzycznej ze smartfona za pośrednictwem technologii Bluetooth. Mikrowieża firmy Philips umożliwia również odtwarzanie płyt MP3-CD i CD-R/RW. W zestawie znajdują się głośniki Bass Reflex, które zapewniają potężne, spektakularne brzmienie basów.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Bogaty i potężny dźwięk

  • Bluetooth®

  • CD, USB, FM

  • Maks. 20 W

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

06/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

zarówno telewizor jak i wieża doskonałe

sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM1180 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM1180 Mikrowieża

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie