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Produkcja zakończona
BTM1180/12
Bogaty i potężny dźwięk
Słuchaj całej swojej cyfrowej kolekcji muzycznej ze smartfona za pośrednictwem technologii Bluetooth. Mikrowieża firmy Philips umożliwia również odtwarzanie płyt MP3-CD i CD-R/RW. W zestawie znajdują się głośniki Bass Reflex, które zapewniają potężne, spektakularne brzmienie basów.
Bluetooth®
CD, USB, FM
Maks. 20 W
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.
MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
henry25
06/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
zarówno telewizor jak i wieża doskonałe
sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM1180 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM1180 Mikrowieża