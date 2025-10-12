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Produkcja zakończona
BTM1560/12
Większa moc muzyki
Słuchaj muzyki cyfrowej ze smartfona przez Bluetooth lub z płyt MP3-CD bądź CD-R/W, korzystając z mikrowieży Philips. Głośniki z systemem Bass Reflex i maksymalną mocą wyjściową 30 W zapewniają donośne basy i dźwięk wypełniający pomieszczenie.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
Nawiązanie połączenia z urządzeniem przenośnym umożliwia wybudzenie zestawu muzycznego firmy Philips z trybu gotowości za pomocą funkcji Bluetooth w tym urządzeniu. Powoduje to również aktywację źródła Bluetooth, co przyspiesza i ułatwia strumieniowe przesyłanie muzyki w dowolnej chwili.
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