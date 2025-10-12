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Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTM1560/12

Większa moc muzyki

Słuchaj muzyki cyfrowej ze smartfona przez Bluetooth lub z płyt MP3-CD bądź CD-R/W, korzystając z mikrowieży Philips. Głośniki z systemem Bass Reflex i maksymalną mocą wyjściową 30 W zapewniają donośne basy i dźwięk wypełniający pomieszczenie.

Poznaj wszystkie korzyści

Większa moc muzyki

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Maksymalna moc wyjściowa 30 W RMS

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Tryb gotowości Bluetooth umożliwia korzystanie z tej funkcji przez cały czas, co ułatwia ponowne nawiązywanie połączenia

Tryb gotowości Bluetooth umożliwia korzystanie z tej funkcji przez cały czas, co ułatwia ponowne nawiązywanie połączenia

Nawiązanie połączenia z urządzeniem przenośnym umożliwia wybudzenie zestawu muzycznego firmy Philips z trybu gotowości za pomocą funkcji Bluetooth w tym urządzeniu. Powoduje to również aktywację źródła Bluetooth, co przyspiesza i ułatwia strumieniowe przesyłanie muzyki w dowolnej chwili.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie