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Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTM2460/12

4.3

| (4) Opinie

Dźwięk stereo Hi-Fi pasujący do Twojego domu

Podłącz jednocześnie nawet dwa urządzenia Bluetooth lub użyj bezpośredniego połączenia USB. Następnie dostosuj dźwięk, korzystając z cyfrowej korekcji dźwięku (DSCl). Możesz podłączyć dowolne urządzenie muzyczne i nadać muzyce nowej energii. Wszystkie te funkcje zostały zamknięte w niewielkiej i smukłej konstrukcji, którą można zamontować na ścianie.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk stereo Hi-Fi pasujący do Twojego domu

  • Bluetooth®

  • z funkcją MULTIPAIR

Przesyłanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth® dzięki parowaniu wielu urządzeń

Przesyłanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth® dzięki parowaniu wielu urządzeń

Bezprzewodowa transmisja dźwięku Bluetooth® jest coraz popularniejsza w świecie zestawów audio, jednak większość zestawów zgodnych z technologią Bluetooth® umożliwia podłączenie tylko jednego urządzenia w danej chwili. Funkcja parowania wielu urządzeń pozwala na sparowanie do trzech urządzeń i przełączanie między nimi w dowolnym momencie.

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie. Ten niewielki i elegancki zestaw dobrze wygląda w każdym pomieszczeniu.

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

4

Opinie

4
3
1

22/12/2017

Polska

Polska

Godna polecenia

Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2460 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2460 Mikrowieża

24/04/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń

Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2460 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2460 Mikrowieża

13/01/2018

Slovenija

Slovenija

Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.

Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2460 Mikro glasbeni sistem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2460 Mikro glasbeni sistem

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie