Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
BTM2460/12
Dźwięk stereo Hi-Fi pasujący do Twojego domu
Podłącz jednocześnie nawet dwa urządzenia Bluetooth lub użyj bezpośredniego połączenia USB. Następnie dostosuj dźwięk, korzystając z cyfrowej korekcji dźwięku (DSCl). Możesz podłączyć dowolne urządzenie muzyczne i nadać muzyce nowej energii. Wszystkie te funkcje zostały zamknięte w niewielkiej i smukłej konstrukcji, którą można zamontować na ścianie.
Bluetooth®
z funkcją MULTIPAIR
Bezprzewodowa transmisja dźwięku Bluetooth® jest coraz popularniejsza w świecie zestawów audio, jednak większość zestawów zgodnych z technologią Bluetooth® umożliwia podłączenie tylko jednego urządzenia w danej chwili. Funkcja parowania wielu urządzeń pozwala na sparowanie do trzech urządzeń i przełączanie między nimi w dowolnym momencie.
Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie. Ten niewielki i elegancki zestaw dobrze wygląda w każdym pomieszczeniu.
Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
4.3
z 5
4
Opinie
Kolczasty
22/12/2017
Polska
Godna polecenia
Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2460 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2460 Mikrowieża
DanielZ
24/04/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń
Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2460 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2460 Mikrowieża
Roky
13/01/2018
Slovenija
Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.
Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2460 Mikro glasbeni sistem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2460 Mikro glasbeni sistem