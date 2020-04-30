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Produkcja zakończona
BTM2560/12
Większa moc muzyki
Słuchaj całej swojej cyfrowej kolekcji muzycznej ze smartfona przez Bluetooth lub z płyty MP3-CD bądź CD-R/W, korzystając z mikrowieży Philips. Głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają niezwykle mocne brzmienie basów, a maksymalna moc wyjściowa 70 W gwarantuje potężny dźwięk.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — zrównoważone, wyraziste, mocne, ciepłe, czyste — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
Port USB nie służy wyłącznie do odtwarzania muzyki. Jego inteligentny system zarządzania zasilaniem umożliwia szybkie ładowanie (2 A) urządzeń przenośnych za pomocą zestawu muzycznego znajdującego się w trybie gotowości.
Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Maciek123
30/04/2020
Polska
polecam
Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!
Przegląd ten został wykonany dla BTM2560 Mikrowieża
Przegląd ten został wykonany dla BTM2560 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mocna Wieża
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.
Zalety
Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość
Wady
jak narazie brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2560 Mikrowieża
Data użycia 2019-10-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2560 Mikrowieża
Data użycia 2019-10-29
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Zalety
Čistý zvuk
Wady
Žádné
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2560 Hudební mikrosystém
Data użycia 2020-04-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2560 Hudební mikrosystém
Data użycia 2020-04-30