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Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTM2560/12

5

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Większa moc muzyki

Słuchaj całej swojej cyfrowej kolekcji muzycznej ze smartfona przez Bluetooth lub z płyty MP3-CD bądź CD-R/W, korzystając z mikrowieży Philips. Głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają niezwykle mocne brzmienie basów, a maksymalna moc wyjściowa 70 W gwarantuje potężny dźwięk.

Poznaj wszystkie korzyści

Większa moc muzyki

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — zrównoważone, wyraziste, mocne, ciepłe, czyste — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Szybkie i efektywne ładowanie urządzenia przenośnego przez USB

Szybkie i efektywne ładowanie urządzenia przenośnego przez USB

Port USB nie służy wyłącznie do odtwarzania muzyki. Jego inteligentny system zarządzania zasilaniem umożliwia szybkie ładowanie (2 A) urządzeń przenośnych za pomocą zestawu muzycznego znajdującego się w trybie gotowości.

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

30/04/2020

Polska

Polska

polecam

Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!

Przegląd ten został wykonany dla BTM2560 Mikrowieża

Przegląd ten został wykonany dla BTM2560 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mocna Wieża

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.

Zalety

Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość

Wady

jak narazie brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2560 Mikrowieża

Data użycia 2019-10-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2560 Mikrowieża

Data użycia 2019-10-29

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Zalety

Čistý zvuk

Wady

Žádné

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2560 Hudební mikrosystém

Data użycia 2020-04-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2560 Hudební mikrosystém

Data użycia 2020-04-30

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie