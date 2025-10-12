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Produkcja zakończona
BTM5120B/12
Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce
Mikrowieża Philips z funkcją przesyłania strumieniowego Bluetooth® z wielu urządzeń, odtwarzaniem MP3 przez złącze USB Direct i wejściem audio dla innych systemów. Potężne głośniki z tubami basowymi zapewnią bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z domowej rozrywki.
100 W
Bluetooth®
z funkcją MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
Bezprzewodowa transmisja dźwięku Bluetooth® jest coraz popularniejsza w świecie zestawów audio, jednak większość zestawów zgodnych z technologią Bluetooth® umożliwia podłączenie tylko jednego urządzenia w danej chwili. Funkcja parowania wielu urządzeń pozwala na sparowanie do trzech urządzeń i przełączanie między nimi w dowolnym momencie.
Komora za przetwornikiem głośnika kieruje powietrze do akustycznie dostrojonych otworów wbudowanych w głośniku, zapewniając bardziej dynamiczne i rzeczywiste brzmienie.
Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.
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