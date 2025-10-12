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Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTM5120B/12

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Mikrowieża Philips z funkcją przesyłania strumieniowego Bluetooth® z wielu urządzeń, odtwarzaniem MP3 przez złącze USB Direct i wejściem audio dla innych systemów. Potężne głośniki z tubami basowymi zapewnią bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z domowej rozrywki.

Poznaj wszystkie korzyści

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • z funkcją MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, USB Direct, FM

Przesyłanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth® dzięki parowaniu wielu urządzeń

Przesyłanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth® dzięki parowaniu wielu urządzeń

Bezprzewodowa transmisja dźwięku Bluetooth® jest coraz popularniejsza w świecie zestawów audio, jednak większość zestawów zgodnych z technologią Bluetooth® umożliwia podłączenie tylko jednego urządzenia w danej chwili. Funkcja parowania wielu urządzeń pozwala na sparowanie do trzech urządzeń i przełączanie między nimi w dowolnym momencie.

Głośniki Bass Reflex zapewniają głębokie i potężne brzmienie tonów niskich

Komora za przetwornikiem głośnika kieruje powietrze do akustycznie dostrojonych otworów wbudowanych w głośniku, zapewniając bardziej dynamiczne i rzeczywiste brzmienie.

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie