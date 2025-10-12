Przesyłanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth® dzięki parowaniu wielu urządzeń

Bezprzewodowa transmisja dźwięku Bluetooth® jest coraz popularniejsza w świecie zestawów audio, jednak większość zestawów zgodnych z technologią Bluetooth® umożliwia podłączenie tylko jednego urządzenia w danej chwili. Funkcja parowania wielu urządzeń pozwala na sparowanie do trzech urządzeń i przełączanie między nimi w dowolnym momencie.