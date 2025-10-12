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CAM100GY HD camcorder

CAM100GY/00

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Nagrywaj krystalicznie czyste filmy wysokiej rozdzielczości (720p)

Nagrywaj krystalicznie czyste filmy wysokiej rozdzielczości (720p)

Nagrywaj filmy wysokiej rozdzielczości (720p) i ciesz się jakością porównywalną z transmisjami telewizyjnymi w standardzie HD. Liczba 720 odnosi się do rozdzielczości ekranu i oznacza liczbę linii poziomych na ekranie. Litera „p” oznacza technologię „Progressive Scan”, czyli sekwencyjne wyświetlanie linii w każdej klatce. Technologia 720p oferuje jakość znacznie przewyższającą możliwości typowych telefonów komórkowych lub aparatów. Dodatkowo, kamery Philips wykorzystują ten sam format, co odtwarzacze płyt Blu-ray, czyli H.264. Ten wysoce zaawansowany format oferuje obraz wysokiej jakości, który idealnie nadaje się do nagrywania filmów.

Obsługa za pomocą jednego przycisku ułatwia rejestrowanie najwspanialszych momentów

Obsługa za pomocą jednego przycisku ułatwia rejestrowanie najwspanialszych momentów

Już nigdy nie przegapisz żadnej wyjątkowej chwili. Kamery Philips uruchamiają się w mgnieniu oka i są gotowe do pracy niemal natychmiast. Dzięki zastosowaniu kilku zaawansowanych funkcji, np. szybkiego procesora i dedykowanego modułu przetwarzania sygnałów, uruchomienie kamery Philips trwa zaledwie dwie sekundy. Przyciski zostały zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi, zatem aby rozpocząć rejestrowanie w wysokiej rozdzielczości, wystarczy nacisnąć jeden przycisk. Z kamerą Philips jesteś zawsze gotów do rejestrowania wszystkich zaskakujących chwil.

Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu systemu Windows możesz w prosty sposób publikować swoje filmy na YouTube, Facebooku, Twitterze i Vimeo. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą w łatwy sposób organizować, edytować i udostępniać swoje treści przy pomocy aplikacji iMovie z pakietu iLife. Dzięki zaawansowanej technologii kompresji plików format wideo H.264 wykorzystywany w kamerach Philips pozwala na tworzenie plików o mniejszej objętości w porównaniu ze standardowymi kamerami, aparatami cyfrowymi i telefonami komórkowymi — bez utraty jakości. W ten sposób możesz szybciej podzielić się nimi ze znajomymi. Plików tych można używać także w innych programach, np. iPhoto i Windows Movie Maker.

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie