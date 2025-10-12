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Produkcja zakończona
CAM102BL/00
Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste
Kamera ESee CAM102 sprawi, że wspomnienia pozostaną wyraźne dzięki nagraniom w jakości Full HD. Nagrywaj filmy za dotknięciem przycisku i błyskawicznie dziel się nimi za pośrednictwem telewizora i Internetu. Kamerę można bez problemu podłączyć do innych urządzeń przy użyciu wbudowanej wtyczki USB.
Dzięki gniazdu kart pamięci microSD, w które wyposażona jest kamera Philips, możesz filmować do woli. Karty microSD, choć niewielkich rozmiarów, potrafią zmieścić ogromne ilości danych w postaci zdjęć i filmów. Z uwagi na niewielkie rozmiary nie sprawi Ci problemu zapakowanie do torby kilku takich kart. Gniazdo kart w kamerze obsługuje wszystkie standardowe typy kart microSD, co pozwala zwiększyć dostępną pamięć do aż 32 GB, na których zmieści się do 16 godzin filmów w jakości HD. Nie zwlekaj.
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