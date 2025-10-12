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Produkcja zakończona

Kamera HD

CAM102BL/00

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Kamera ESee CAM102 sprawi, że wspomnienia pozostaną wyraźne dzięki nagraniom w jakości Full HD. Nagrywaj filmy za dotknięciem przycisku i błyskawicznie dziel się nimi za pośrednictwem telewizora i Internetu. Kamerę można bez problemu podłączyć do innych urządzeń przy użyciu wbudowanej wtyczki USB.

Poznaj wszystkie korzyści

Wspomnienia ożyją w jakości HD

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Bardzo długi czas pracy akumulatora przekłada się na większą liczbę zdjęć i filmów

Oprogramowanie do edycji wideo pozwala na tworzenie własnych klipów

Gniazdo kart pamięci microSD pozwala na zapisanie maksymalnie 32 GB 16-godzinnych filmów w jakości HD

Gniazdo kart pamięci microSD pozwala na zapisanie maksymalnie 32 GB 16-godzinnych filmów w jakości HD

Dzięki gniazdu kart pamięci microSD, w które wyposażona jest kamera Philips, możesz filmować do woli. Karty microSD, choć niewielkich rozmiarów, potrafią zmieścić ogromne ilości danych w postaci zdjęć i filmów. Z uwagi na niewielkie rozmiary nie sprawi Ci problemu zapakowanie do torby kilku takich kart. Gniazdo kart w kamerze obsługuje wszystkie standardowe typy kart microSD, co pozwala zwiększyć dostępną pamięć do aż 32 GB, na których zmieści się do 16 godzin filmów w jakości HD. Nie zwlekaj.

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie