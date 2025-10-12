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Produkcja zakończona
CAM102SL/00
Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste
Kamera ESee CAM102 sprawi, że wspomnienia pozostaną wyraźne dzięki nagraniom w jakości Full HD. Nagrywaj filmy za dotknięciem przycisku i błyskawicznie dziel się nimi za pośrednictwem telewizora i Internetu. Kamerę można bez problemu podłączyć do innych urządzeń przy użyciu wbudowanej wtyczki USB.
Już nigdy nie przegapisz żadnej wyjątkowej chwili. Kamery Philips uruchamiają się w mgnieniu oka i są gotowe do pracy niemal natychmiast. Dzięki zastosowaniu kilku zaawansowanych funkcji, np. szybkiego procesora i dedykowanego modułu przetwarzania sygnałów, uruchomienie kamery Philips trwa zaledwie dwie sekundy. Przyciski zostały zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi, zatem aby rozpocząć rejestrowanie w wysokiej rozdzielczości, wystarczy nacisnąć jeden przycisk. Z kamerą Philips jesteś zawsze gotów do rejestrowania wszystkich zaskakujących chwil.
Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu systemu Windows możesz w prosty sposób publikować swoje filmy na YouTube, Facebooku, Twitterze i Vimeo. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą w łatwy sposób organizować, edytować i udostępniać swoje treści przy pomocy aplikacji iMovie z pakietu iLife. Dzięki zaawansowanej technologii kompresji plików format wideo H.264 wykorzystywany w kamerach Philips pozwala na tworzenie plików o mniejszej objętości w porównaniu ze standardowymi kamerami, aparatami cyfrowymi i telefonami komórkowymi — bez utraty jakości. W ten sposób możesz szybciej podzielić się nimi ze znajomymi. Plików tych można używać także w innych programach, np. iPhoto i Windows Movie Maker.
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