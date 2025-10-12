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Produkcja zakończona
CAM110SL/00
Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste
Nagrywaj jeszcze lepsze filmy w jakości Full HD dzięki kamerze ESee wyposażonej we wspaniałą technologię zapobiegającą drganiom obrazu. Możesz nagrywać zarówno w formacie HD, jak i w formatach, które łatwo można przesłać pocztą e-mail. Umożliwia to dzielenie się filmami na ekranie telewizora nawet do 4 razy szybciej.
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