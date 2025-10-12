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Produkcja zakończona

Kamera HD

CAM110SL/00

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Nagrywaj jeszcze lepsze filmy w jakości Full HD dzięki kamerze ESee wyposażonej we wspaniałą technologię zapobiegającą drganiom obrazu. Możesz nagrywać zarówno w formacie HD, jak i w formatach, które łatwo można przesłać pocztą e-mail. Umożliwia to dzielenie się filmami na ekranie telewizora nawet do 4 razy szybciej.

Poznaj wszystkie korzyści

Dzięki zaawansowanej technologii zapobiegającej drganiom obrazu

Uchwycenie cudownych chwil i dzielenie się nimi stało się proste

Wbudowany akumulator ułatwia ładowanie za pośrednictwem złącza USB

Lampa błyskowa, automatyczne ustawianie ostrości i wykrywanie uśmiechu

Lampa błyskowa, automatyczne ustawianie ostrości i wykrywanie uśmiechu

Rozdzielczość do 10 megapikseli pozwala cieszyć się wysokiej jakości zdjęciami

Rozdzielczość do 10 megapikseli pozwala cieszyć się wysokiej jakości zdjęciami

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie