Szybkie udostępnianie ułatwia umieszczanie treści w serwisach Facebook/YouTube

Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu systemu Windows możesz w prosty sposób publikować swoje filmy na YouTube, Facebooku, Twitterze i Vimeo. Użytkownicy komputerów Macintosh mogą w łatwy sposób organizować, edytować i udostępniać swoje treści przy pomocy aplikacji iMovie z pakietu iLife. Dzięki zaawansowanej technologii kompresji plików format wideo H.264 wykorzystywany w kamerach Philips pozwala na tworzenie plików o mniejszej objętości w porównaniu ze standardowymi kamerami, aparatami cyfrowymi i telefonami komórkowymi — bez utraty jakości. W ten sposób możesz szybciej podzielić się nimi ze znajomymi. Plików tych można używać także w innych programach, np. iPhoto i Windows Movie Maker.