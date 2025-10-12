Aplikacja Go Live umożliwia bezprzewodowe przesłanie filmu na stronę internetową za pośrednictwem serwisu UStream

Transmituj wydarzenia na żywo, używając kamery Esee, i dziel się nimi na bieżąco. Wystarczy nawiązać połączenie Wi-Fi i wybrać opcję „Go Live”. Nagrywany materiał będzie wysyłany strumieniowo na stronę UStream, po wejściu na którą rodzina i znajomi będą mogli go obejrzeć. Dziel się z bliskimi wszystkimi wspaniałymi chwilami przez cały czas.