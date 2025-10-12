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Produkcja zakończona
CAM200BL/00
Wspaniałe chwile na ekranie telewizora lub komputera bez wysiłku
Kamera ESee CAM200 umożliwia proste nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć oraz niesamowicie ułatwia dzielenie się nimi. Wystarczy przesunąć palcem po dotykowym ekranie o przekątnej 7,62 cm (3"), aby w mgnieniu oka podzielić się swoimi ujęciami za pośrednictwem telewizora lub Internetu — bezprzewodowo.
Transmituj wydarzenia na żywo, używając kamery Esee, i dziel się nimi na bieżąco. Wystarczy nawiązać połączenie Wi-Fi i wybrać opcję „Go Live”. Nagrywany materiał będzie wysyłany strumieniowo na stronę UStream, po wejściu na którą rodzina i znajomi będą mogli go obejrzeć. Dziel się z bliskimi wszystkimi wspaniałymi chwilami przez cały czas.
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