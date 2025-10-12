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Produkcja zakończona

Kamera HD

CAM200BL/00

Wspaniałe chwile na ekranie telewizora lub komputera bez wysiłku

Kamera ESee CAM200 umożliwia proste nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć oraz niesamowicie ułatwia dzielenie się nimi. Wystarczy przesunąć palcem po dotykowym ekranie o przekątnej 7,62 cm (3"), aby w mgnieniu oka podzielić się swoimi ujęciami za pośrednictwem telewizora lub Internetu — bezprzewodowo.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki wbudowanej sieci Wi-Fi

Wspaniałe chwile na ekranie telewizora lub komputera bez wysiłku

Aplikacja Go Live umożliwia bezprzewodowe przesłanie filmu na stronę internetową za pośrednictwem serwisu UStream

Aplikacja Go Live umożliwia bezprzewodowe przesłanie filmu na stronę internetową za pośrednictwem serwisu UStream

Transmituj wydarzenia na żywo, używając kamery Esee, i dziel się nimi na bieżąco. Wystarczy nawiązać połączenie Wi-Fi i wybrać opcję „Go Live”. Nagrywany materiał będzie wysyłany strumieniowo na stronę UStream, po wejściu na którą rodzina i znajomi będą mogli go obejrzeć. Dziel się z bliskimi wszystkimi wspaniałymi chwilami przez cały czas.

Bardzo długi czas pracy akumulatora przekłada się na większą liczbę zdjęć i filmów

Rozdzielczość do 10 megapikseli pozwala cieszyć się wysokiej jakości zdjęciami

Rozdzielczość do 10 megapikseli pozwala cieszyć się wysokiej jakości zdjęciami

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie