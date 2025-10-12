Wbudowana sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe udostępnianie materiałów bez użycia komputera

Kamera jest wyposażona we wbudowaną sieć Wi-Fi, co umożliwia natychmiastowe dzielenie się zdjęciami i filmami — bez komputera i przewodów. Kamera bezprzewodowo łączy się z urządzeniami Philips SimplyShare i zgodnymi ze standardem DLNA telewizorami, odtwarzaczami Blu-ray, sieciowymi odtwarzaczami muzycznymi i ramkami do zdjęć, co pozwala obejrzeć ulubione chwile na większym ekranie. Zdjęcia i materiały filmowe można również przesłać na strony internetowe dzięki wbudowanym i łatwym w obsłudze aplikacjom serwisów Facebook, Twitter, YouTube czy Picasa. Dzięki kamerze ESee firmy Philips dzielenie się jest naprawdę proste.