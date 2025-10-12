Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
CAM200WH/00
Wspaniałe chwile na ekranie telewizora lub komputera bez wysiłku
Kamera ESee CAM200 umożliwia proste nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć oraz niesamowicie ułatwia dzielenie się nimi. Wystarczy przesunąć palcem po dotykowym ekranie o przekątnej 7,62 cm (3"), aby w mgnieniu oka podzielić się swoimi ujęciami za pośrednictwem telewizora lub Internetu — bezprzewodowo.
Nagrywaj i ciesz się filmami w jakości Full HD (1080p). Liczba 1080 odnosi się do rozdzielczości ekranu i oznacza liczbę linii poziomych na ekranie. Litera „p” oznacza technologię „Progressive Scan”, czyli sekwencyjne wyświetlanie linii w każdej klatce. Omawiana rozdzielczość zapewnia jakość znacznie przewyższającą możliwości typowych telefonów komórkowych lub aparatów. Dodatkowo kamera wykorzystuje ten sam format, co odtwarzacze płyt Blu-ray, czyli H.264. Ten wysoce zaawansowany format zapewnia obraz wysokiej jakości, który idealnie nadaje się do nagrywania filmów.
Zaawansowana technologia zapobiegająca drganiom obrazu pozwala nagrywać wspaniałe filmy, którymi z dumą można się dzielić. Wykorzystujące zaawansowane algorytmy czujniki Gyro pozwalają nagrywać stabilne filmy bez zakłóceń. Czujniki dokonują pomiaru dystansu odległości między podłożem i obiektywem aparatu, a następnie dokonują koniecznych zmian po poruszeniu kamerą. Ta zaawansowana technologia pozwala cieszyć się za każdym razem wyraźnym obrazem, dając możliwość uchwycenia najwspanialszych momentów we wspaniałych filmach.
Kamera jest wyposażona we wbudowaną sieć Wi-Fi, co umożliwia natychmiastowe dzielenie się zdjęciami i filmami — bez komputera i przewodów. Kamera bezprzewodowo łączy się z urządzeniami Philips SimplyShare i zgodnymi ze standardem DLNA telewizorami, odtwarzaczami Blu-ray, sieciowymi odtwarzaczami muzycznymi i ramkami do zdjęć, co pozwala obejrzeć ulubione chwile na większym ekranie. Zdjęcia i materiały filmowe można również przesłać na strony internetowe dzięki wbudowanym i łatwym w obsłudze aplikacjom serwisów Facebook, Twitter, YouTube czy Picasa. Dzięki kamerze ESee firmy Philips dzielenie się jest naprawdę proste.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Opinie