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Produkcja zakończona

CarStudioSamochodowy zestaw audio

CE132/00

4

| (6) Opinie | 83% poleca ten produkt

Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem

Samochodowy zestaw audio CEM132 firmy Philips umożliwia słuchanie muzyki z rozmaitych źródeł — urządzeń USB, kart SDHC i przenośnych odtwarzaczy MP3. Jest wyposażony w zabezpieczenie przeciw kradzieży w postaci odłączanego panelu przedniego i ochronę przeciwwstrząsową zapewniającą płynne odtwarzanie muzyki podczas jazdy.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem

  • USB/SDHC

Gniazdo USB Direct i gniazda kart SDHC pozwalają odtwarzać pliki MP3

Odłączany panel przedni zabezpiecza przed kradzieżą

Odłączany panel przedni zabezpiecza przed kradzieżą

Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

6

Opinie

83%

poleca ten produkt

3
2

01/11/2020

Polska

Polska

Dobrej jakości radio samochodowe

Fajne radio samochodowe, używałem je przez kilka lat i byłem zadowolony. zostało sprzedane razem z autem. Jeśli Philips dalej by produkował radia samochodowe też bym takie wybrał.

Zalety

intuicyjna obsługa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

Data użycia 2018-11-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

Data użycia 2018-11-01

10/09/2013

Polska

Polska

Dobry produkt za dobrą cenę

Polecam w 100% produkt. Wspaniałe brzmienie. Jedyny minus nie zapisuje stacji po odłączeniu od prądu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

19/05/2013

Polska

Polska

warty tej ceny

kupiony w biedronce takze cena byla przekonujaca i nie zaluje

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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