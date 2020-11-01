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Produkcja zakończona
Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem
Samochodowy zestaw audio CEM132 firmy Philips umożliwia słuchanie muzyki z rozmaitych źródeł — urządzeń USB, kart SDHC i przenośnych odtwarzaczy MP3. Jest wyposażony w zabezpieczenie przeciw kradzieży w postaci odłączanego panelu przedniego i ochronę przeciwwstrząsową zapewniającą płynne odtwarzanie muzyki podczas jazdy.
USB/SDHC
4.0
z 5
6
Opinie
83%
poleca ten produkt
Piotr735
01/11/2020
Polska
Dobrej jakości radio samochodowe
Fajne radio samochodowe, używałem je przez kilka lat i byłem zadowolony. zostało sprzedane razem z autem. Jeśli Philips dalej by produkował radia samochodowe też bym takie wybrał.
Zalety
intuicyjna obsługa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
Data użycia 2018-11-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
Data użycia 2018-11-01
robo112
10/09/2013
Polska
Dobry produkt za dobrą cenę
Polecam w 100% produkt. Wspaniałe brzmienie. Jedyny minus nie zapisuje stacji po odłączeniu od prądu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
jcv79
19/05/2013
Polska
warty tej ceny
kupiony w biedronce takze cena byla przekonujaca i nie zaluje
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio