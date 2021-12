Obsługa bezstratnych formatów audio zapewniająca czysty i autentyczny dźwięk

FLAC (Free Lossless Audio Codec) to format kodowania audio, który zapewnia bezstratną kompresję dźwięku cyfrowego. Cyfrowy dźwięk skompresowany za pomocą algorytmu FLAC można zazwyczaj zmniejszyć do około połowy jego oryginalnego rozmiaru. Można go dekompresować do identycznej kopii oryginalnych danych audio, co zapewnia czysty i autentyczny dźwięk.