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Produkcja zakończona
CED1900BT/12
Słuchaj muzyki na żywo i oglądaj filmy w samochodzie
Samochodowy zestaw audio-wideo CED1900BT firmy Philips z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 15,7 cm (6,2") umożliwiającym odtwarzanie filmów i wyświetlanie zdjęć zapewnia najwyższy poziom rozrywki w samochodzie. Oglądaj filmy i słuchaj muzyki z wielu źródeł i nigdy nie przegap żadnego połączenia dzięki wbudowanemu odbiornikowi Bluetooth®.
Ekran dotykowy 15,7 cm (6,2")
Bluetooth
Standard Bluetooth oferuje możliwość prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym, pozwalając tym samym korzystać w bezpieczny sposób z telefonu komórkowego podczas jazdy, dzięki czemu nie umknie Ci żadne ważne połączenie. Wbudowany odbiornik Bluetooth® pozwala także wygodne przesyłać pliki z telefonu do samochodowego zestawu audiowizualnego.
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
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5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Pricolisc
15/04/2019
Україна
Эта техника отличная!!!
Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CED1900BT Car audio video system
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CED1900BT Car audio video system