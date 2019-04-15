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Produkcja zakończona

Samochodowy zestaw wideo

CED1900BT/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Słuchaj muzyki na żywo i oglądaj filmy w samochodzie

Samochodowy zestaw audio-wideo CED1900BT firmy Philips z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 15,7 cm (6,2") umożliwiającym odtwarzanie filmów i wyświetlanie zdjęć zapewnia najwyższy poziom rozrywki w samochodzie. Oglądaj filmy i słuchaj muzyki z wielu źródeł i nigdy nie przegap żadnego połączenia dzięki wbudowanemu odbiornikowi Bluetooth®.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj muzyki na żywo i oglądaj filmy w samochodzie

  • Ekran dotykowy 15,7 cm (6,2")

  • Bluetooth

Wbudowany odbiornik Bluetooth umożliwiający wykonywanie połączeń i przesyłanie strumieniowe muzyki

Wbudowany odbiornik Bluetooth umożliwiający wykonywanie połączeń i przesyłanie strumieniowe muzyki

Standard Bluetooth oferuje możliwość prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym, pozwalając tym samym korzystać w bezpieczny sposób z telefonu komórkowego podczas jazdy, dzięki czemu nie umknie Ci żadne ważne połączenie. Wbudowany odbiornik Bluetooth® pozwala także wygodne przesyłać pliki z telefonu do samochodowego zestawu audiowizualnego.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

15/04/2019

Україна

Україна

Эта техника отличная!!!

Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CED1900BT Car audio video system

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CED1900BT Car audio video system

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie