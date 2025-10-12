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Produkcja zakończona
CEM1100/00
Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem
Radio samochodowe CEM1100 firmy Philips umożliwia słuchanie muzyki z nośników cyfrowych — płyt CD i przenośnych odtwarzaczy MP3. Jest wyposażone w zapobiegający kradzieży odłączany panel przedni i ochronę przeciwwstrząsową, dzięki której nic nie przerwie płynnego odtwarzania muzyki podczas jazdy.
Płyta CD
Innowacyjna technologia Music Zone firmy Philips umożliwia kierowcy i pasażerom słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie dźwięku w samochodzie. Dedykowany przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód (oraz Całość). Dzięki temu można w prosty sposób dynamicznie dostosować się do swoich potrzeb podczas słuchania samemu lub z pasażerami.
Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście
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