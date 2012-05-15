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Produkcja zakończona
CEM2000/00
Pełnia radości z muzyki podczas podróży
Samochodowy zestaw audio CEM2000 firmy Philips umożliwia słuchanie muzyki z rozmaitych źródeł — płyt CD, urządzeń USB i przenośnych odtwarzaczy MP3. Jest wyposażony w zabezpieczenie przeciw kradzieży w postaci odłączanego panelu przedniego i ochronę przeciwwstrząsową zapewniającą płynne odtwarzanie muzyki podczas jazdy.
USB
Płyta CD
Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście
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4.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
tygrysiasty
15/05/2012
Polska
Bardzo fajne niedrogie radyjko dla poczatkujacych audiofili samochodowych
Uzytkuje owe radyjko od kilku miesiecy i jak narazie jestem dosyc zadowolony co prawda obsługa jest nieco trudna ale powoli z instrukcją obsługi w reku opanowuje wszystkie funkcje :-)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CEM2000 Samochodowy zestaw audio
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CEM2000 Samochodowy zestaw audio
aneta77
15/05/2012
Polska
Jestem zadowolona
Ten model mam niedługo,ale spełnia swoją funkcję doskonale.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CEM2000 Samochodowy zestaw audio
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CEM2000 Samochodowy zestaw audio