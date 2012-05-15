ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Samochodowy zestaw audio

CEM2000/00

4

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Pełnia radości z muzyki podczas podróży

Samochodowy zestaw audio CEM2000 firmy Philips umożliwia słuchanie muzyki z rozmaitych źródeł — płyt CD, urządzeń USB i przenośnych odtwarzaczy MP3. Jest wyposażony w zabezpieczenie przeciw kradzieży w postaci odłączanego panelu przedniego i ochronę przeciwwstrząsową zapewniającą płynne odtwarzanie muzyki podczas jazdy.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki możliwości odtwarzania formatów CD, MP3 i WMA

Pełnia radości z muzyki podczas podróży

  • USB

  • Płyta CD

Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście zapewnia doskonały obraz

Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście

Korektor parametryczny (2 pasma) z 8 ustawieniami

Odtwarzacz płyt CD i złącze MP3 Link umożliwiają odtwarzanie muzyki

Odtwarzacz płyt CD i złącze MP3 Link umożliwiają odtwarzanie muzyki

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo fajne niedrogie radyjko dla poczatkujacych audiofili samochodowych

Uzytkuje owe radyjko od kilku miesiecy i jak narazie jestem dosyc zadowolony co prawda obsługa jest nieco trudna ale powoli z instrukcją obsługi w reku opanowuje wszystkie funkcje :-)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CEM2000 Samochodowy zestaw audio

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CEM2000 Samochodowy zestaw audio

15/05/2012

Polska

Polska

Jestem zadowolona

Ten model mam niedługo,ale spełnia swoją funkcję doskonale.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CEM2000 Samochodowy zestaw audio

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CEM2000 Samochodowy zestaw audio

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie