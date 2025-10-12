Przeglądanie według folderu lub utworu umożliwia błyskawiczne wyszukiwanie i szybki dostęp do wybranej pozycji

Ta funkcja umożliwia znacznie szybsze odnalezienie ścieżki lub albumu dzięki możliwości przeglądania zawartości według utworów lub folderów — tak, jak zazwyczaj są one zapisane w urządzeniach USB/SDHC. Dzięki dedykowanemu przyciskowi folder/utwór wyszukiwanie wymaga wykonania tylko trzech łatwych czynności — naciśnięcia tego przycisku, obrócenia pokrętła regulacji głośności i naciśnięcia go w celu dokonania wyboru. Ten prosty proces umożliwia szybkie przeszukiwanie plików muzycznych i pozwala skupić się na prowadzeniu pojazdu.