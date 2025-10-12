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Produkcja zakończona
CEM2100/00
Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem
Radio samochodowe CEM2100 firmy Philips umożliwia słuchanie muzyki z rozmaitych źródeł — płyt CD, urządzeń USB i przenośnych odtwarzaczy MP3. Jest wyposażone w zapobiegający kradzieży odłączany panel przedni i ochronę przeciwwstrząsową, dzięki której nic nie przerwie płynnego odtwarzania muzyki podczas jazdy.
Płyta CD
USB
Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i wysokich oraz podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty podczas słuchania muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i wysokie oraz głośność do poziomu przekraczającego maksymalny oryginalny poziom bez zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.
Ta funkcja umożliwia znacznie szybsze odnalezienie ścieżki lub albumu dzięki możliwości przeglądania zawartości według utworów lub folderów — tak, jak zazwyczaj są one zapisane w urządzeniach USB/SDHC. Dzięki dedykowanemu przyciskowi folder/utwór wyszukiwanie wymaga wykonania tylko trzech łatwych czynności — naciśnięcia tego przycisku, obrócenia pokrętła regulacji głośności i naciśnięcia go w celu dokonania wyboru. Ten prosty proces umożliwia szybkie przeszukiwanie plików muzycznych i pozwala skupić się na prowadzeniu pojazdu.
Opinie