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CP0118/01
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Important Information Manual Philips Filter
Odkurzacz SmartPro Compact jest wyposażony w pilota, który umożliwia sterowanie odkurzaczem automatycznym z większej odległości i wykonywanie kilku czynności. Pasuje do modelu FC8710.