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Pilot zdalnego sterowania

CP0118/01

Pilot zdalnego sterowania

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Instrukcje oraz dokumentacja

Important Information Manual Philips Filter

  • PDF plik, 329.5 kB
  • 13 March 2024

Odkurzacz SmartPro Compact jest wyposażony w pilota, który umożliwia sterowanie odkurzaczem automatycznym z większej odległości i wykonywanie kilku czynności. Pasuje do modelu FC8710.

  • PDF plik
  • 16 December 2025