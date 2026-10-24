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OneBladeNasadka grzebieniowa do brody 1 mm

CP0362

Grzebień do brody do OneBlade

Ta nasadka jest przeznaczona do golarki OneBlade i pozwala przycinać i modelować brodę tak, jak lubisz. Gwarantowana precyzja i wymarzony wygląd.

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Produkty kompatybilne
OneBlade 1st Shave

OneBlade 1st Shave
1st Shave

QP1324/30

OneBlade 360

OneBlade 360
Twarz

QP2724/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Twarz + Ciało

QP2834/23

OneBlade First Shave

OneBlade First Shave
Maszynka do pierwszego golenia

QP1324/20

OneBlade

OneBlade
Face

QP2724/14

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Grzebień do brody do OneBlade

  • Szary

  • Długość włosów: 1 mm

Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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