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CP0362
Grzebień do brody do OneBlade
Ta nasadka jest przeznaczona do golarki OneBlade i pozwala przycinać i modelować brodę tak, jak lubisz. Gwarantowana precyzja i wymarzony wygląd.
Szary
Długość włosów: 1 mm
Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.