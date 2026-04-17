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Viva Collection Podręczny dzbanek z pokrywką

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Viva CollectionPodręczny dzbanek z pokrywką

CP0842

Viva Collection Podręczny dzbanek z pokrywką

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Instrukcje oraz dokumentacja

Ułatw sobie życie i blenduj swoje ulubione smoothie od razu do podręcznego dzbanka Philips. Wystarczy zblendować, zamknąć i gotowe.

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  • 17 April 2026

Części i akcesoria