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Viva Collection Podręczny dzbanek z pokrywką
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CP0842
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Ułatw sobie życie i blenduj swoje ulubione smoothie od razu do podręcznego dzbanka Philips. Wystarczy zblendować, zamknąć i gotowe.
Kolekcja VivaBlender ręczny ProMix – odnowiony fabrycznie
HR2621/90R1