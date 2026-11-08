Hairclipper series 3000

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Hairclipper series 3000Regulowana nasadka grzebieniowa do brody 1–23 mm

CP0916

Regulowana nasadka do maszynki do strzyżenia włosów

Regulowana nasadka do maszynki do strzyżenia włosów. Precyzja, dzięki której osiągniesz oczekiwane rezultaty.

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Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Regulowana nasadka do maszynki do strzyżenia włosów

  • Szary

  • Długość włosów: 1–23 mm

Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Specyfikacja techniczna

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