Hairclipper series 3000

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CP0916
Regulowana nasadka do maszynki do strzyżenia włosów
Regulowana nasadka do maszynki do strzyżenia włosów. Precyzja, dzięki której osiągniesz oczekiwane rezultaty.
Szary
Długość włosów: 1–23 mm
Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.