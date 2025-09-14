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  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie

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Hairclipper series 3000Maszynka do strzyżenia włosów

HC3525/15

4.5
| (715) Opinie | 88% poleca ten produkt
Szybkie, równe strzyżenie
Maszynka do strzyżenia włosów 3000 umożliwia łatwe, szybkie i równe strzyżenie za każdym razem. Technologia DuraPower zapewnia długi okres eksploatacji akumulatora, a samoostrzące się ostrza metalowe pozostają ostre bez smarowania.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Szybsze strzyżenie bez zapychania

Szybkie, równe strzyżenie

  • Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

  • 13 ustawień długości

  • 45 minut działania po 8 godzinach ładowania

Uzyskaj dłuższy czas pracy akumulatora dzięki zoptymalizowanej konstrukcji DuraPower

Uzyskaj dłuższy czas pracy akumulatora dzięki zoptymalizowanej konstrukcji DuraPower

Urządzenie, na którym zawsze można polegać. Technologia DuraPower chroni silnik i akumulator przed przeciążeniem, skutecznie wydłużając czas działania maszynki do strzyżenia.

Łatwa regulacja długości włosów od 0,5 mm do 23 mm

Łatwa regulacja długości włosów od 0,5 mm do 23 mm

Wybieraj spośród 12 ustawień od 1 mm do 23 mm w odstępach co 2 mm. W celu dokładniejszego przycięcia wystarczy zdjąć nasadkę, aby uzyskać precyzyjne cięcie 0,5 mm.

Samoostrzące się stalowe ostrza, nie wymagają oleju

Samoostrzące się stalowe ostrza, nie wymagają oleju

Dobry wygląd nigdy nie był łatwiejszy. Nasze maszynki do strzyżenia włosów posiadają samoostrzące się ostrza, które są niezwykle trwałe, zapewniając precyzyjną pielęgnację od pierwszego do piątego roku życia i dłużej.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

715

Opinie

88%

poleca ten produkt

14/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Solidny produkt wart polecenia!

Solidny produkt, wysoka jakość wykonania. Długoletnia gwarancja.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów

26/08/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetny produkt a nie drogi

Bardzo dobra maszynka, za nie wielkie pieniądze. Dobrze trzyma się ją w dłoni. Poprzednia wytrzymała prawie 10lat, więc mam nadzieję że i ta będzie wytrzymała.

Zalety

Tania, zgrabna, lekka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów

30/05/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Maszynka do strzyżenia włosów 3000 HC3505/15

Maszynka spełnia swoją role. Korzystam z niej juz od dłuższego czasu i jestem zadowolony.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 