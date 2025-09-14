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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej
13 ustawień długości
75 minut działania po 8 godzinach ładowania
Nasadka do brody w zestawie
Urządzenie, na którym zawsze można polegać. Technologia DuraPower chroni silnik i akumulator przed przeciążeniem, skutecznie wydłużając czas działania maszynki do strzyżenia.
Wybieraj spośród 12 ustawień od 1 mm do 23 mm w odstępach co 2 mm. W celu dokładniejszego przycięcia wystarczy zdjąć nasadkę, aby uzyskać precyzyjne cięcie 0,5 mm.
Dobry wygląd nigdy nie był łatwiejszy. Nasze maszynki do strzyżenia włosów posiadają samoostrzące się ostrza, które są niezwykle trwałe, zapewniając precyzyjną pielęgnację od pierwszego do piątego roku życia i dłużej.
4.5
z 5
715
Opinie
88%
poleca ten produkt
Zibiko
14/09/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Solidny produkt wart polecenia!
Solidny produkt, wysoka jakość wykonania. Długoletnia gwarancja.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Madlen walki
26/08/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetny produkt a nie drogi
Bardzo dobra maszynka, za nie wielkie pieniądze. Dobrze trzyma się ją w dłoni. Poprzednia wytrzymała prawie 10lat, więc mam nadzieję że i ta będzie wytrzymała.
Zalety
Tania, zgrabna, lekka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów
PiterGO
30/05/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Maszynka do strzyżenia włosów 3000 HC3505/15
Maszynka spełnia swoją role. Korzystam z niej juz od dłuższego czasu i jestem zadowolony.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku