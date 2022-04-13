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Maszynki do strzyżenia włosów
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Hairclipper series 3000 Maszynka do strzyżenia włosów
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HC3530/15
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
Wszystko (11)
Czy można korzystać z maszynki do strzyżenia włosów Philips do przycinania włosów na całym ciele?
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Jak czyścić golarkę Philips?
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
Hairclipper, MultigroomRegulowana nasadka grzebieniowa 1–23 mm
Hairclipper series 3000Regulowana nasadka grzebieniowa do brody 1–23 mm
HairclipperNożyk
Beardtrimmer series 9000Zasilacz sieciowy HQ8505
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa
Moja maszynka do strzyżenia włosów Philips jest zapchana przez włosy
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