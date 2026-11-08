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CP2149/02
Przewód USB-A dla elastyczności ładowania
Przewód do ładowania ze złączem USB-A pozwala podłączyć etui podróżne do ładowania do laptopa lub zgodnej ładowarki USB.
HX742A
HX7429/01
HX3826/24
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7119/01
HX740G
HX7406/02
HX742A
HX7420/01
HX742A
HX7420/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/03
HX711A
HX7110/02
Biały
EU/UK
Długość przewodu: 95 cm
Bezprzewodowy irygator 3000