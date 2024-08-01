Wyszukiwane terminy

      Philips Sonicare Series 5500 Ładowana szczoteczka do zębów

      HX7110/02

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Zaawansowana pielęgnacja dla bielszych zębów**

      Zauważalne rezultaty w zasięgu ręki — 2 razy bielsze zęby** i 7-krotnie większe usuwanie płytki nazębnej*. Wyposażona w naszą technologię Sonicare nowej generacji, która zapewnia mocne, ale delikatne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.

      Zaawansowana pielęgnacja dla bielszych zębów**

      Delikatnie usuwa 7 razy więcej płytki nazębnej*

      • 7 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej*
      • Nawet 2 razy bielsze zęby**
      • Technologia Sonicare nowej generacji
      • Czujnik siły nacisku
      • 2 tryby czyszczenia, 1 poziom intensywności
      Nawet 2 razy bielsze zęby**

      Nawet 2 razy bielsze zęby**

      Bielsze zęby są w zasięgu ręki dzięki wybielającej podkładce do usuwania przebarwień znajdującej się w środku główki szczoteczki. Włosie w kształcie diamentu ma na celu zwiększenie kontaktu z powierzchnią i skuteczniejsze oczyszczenie przebarwień, aby zęby były nawet 2 razy bielsze w ciągu zaledwie jednego tygodnia.* Wykorzystuje gęsto ułożone włosie, aby usunąć 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła manualna szczoteczka, a jednocześnie oczyszcza całe usta.

      Technologia Sonicare nowej generacji

      Technologia Sonicare nowej generacji

      Ta elektryczna szczoteczka do zębów wykorzystuje technologię Sonicare nowej generacji, która zapewnia najbardziej niezawodne i spójne szczotkowanie za każdym razem. Silnik automatycznie dostosowuje moc, dzięki czemu spadki osiągów w miejscach trudniejszych do czyszczenia są zerowe. Ciesz się delikatnym, ale skutecznym czyszczeniem zębów i dziąseł z 62 tysiącami ruchów włosia na minutę. Sonicare Fluid Action wspomaga oczyszczające działanie włosia, prowadząc płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

      Dodatkowe wsparcie dla ochrony dziąseł

      Dodatkowe wsparcie dla ochrony dziąseł

      Łatwo jest szczotkować zęby zbyt mocno, dlatego ta szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w inteligentny czujnik optyczny, który wykrywa nadmierny nacisk. Czujnik informuje Cię, jeśli naciskasz zbyt mocno, za pomocą wibracji dotykowych. Zwolnij, a Twoje dziąsła pozostaną chronione!

      Wybierz idealny sposób czyszczenia

      Wybierz idealny sposób czyszczenia

      Zwiększ skuteczność czyszczenia dzięki 2 ustawieniom szczotkowania. Niezależnie od tego, czy chcesz trochę więcej dynamiki, czy skupienia się na konkretnym obszarze, możesz właśnie tak ustawić szczoteczkę. Wybierz tryb Clean albo White.

      Zabierz pielęgnację wszędzie

      Zabierz pielęgnację wszędzie

      Nasze etui podróżne pozwala zabrać urządzenie w podróż. Jest wystarczająco mocne, aby zapewnić bezpieczeństwo szczoteczki Sonicare, a jednocześnie wystarczająco kompaktowe, aby zmieścić się w każdej torbie, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem podróży.

      Sesje szczotkowania z przewodnikiem

      Sesje szczotkowania z przewodnikiem

      Osiągnij najlepszy czas sesji dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 20 sekund BrushPacer wyświetli monit o wyszczotkowanie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer zasygnalizuje zakończenie sesji.

      Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki pozwala zachować najlepsze efekty szczotkowania

      Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki pozwala zachować najlepsze efekty szczotkowania

      Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare przypomną Ci o wymianie główki szczoteczki. Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.

      21 dni regularnego szczotkowania

      21 dni regularnego szczotkowania

      Nawet 21 dni regularnego szczotkowania po jednym naładowaniu. Zapewnia nowy poziom wygody w codziennej rutynie.

      Specyfikacja techniczna

      • Poziomy intensywności

        Wysoki
        Aby poprawić skuteczność czyszczenia

      • Moc

        Napięcie
        100–240 V

      • Dane techniczne

        Czas pracy baterii
        21 dni
        Akumulator
        Akumulator (wielokrotne ładowanie)
        Zużycie energii
        Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W
        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy

      • Stylistyka i wykończenie

        Kolor
        Biały

      • Serwis

        Gwarancja
        Dwuletnia ograniczona gwarancja

      • Łatwość użytkowania

        Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare
        Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
        Wskaźnik akumulatora
        Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora
        Rączka
        Wąska, ergonomiczna konstrukcja
        Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
        BrushPacer i SmartTimer

      • Elementy zestawu

        Rączka
        1 ładowana szczoteczka do zębów 5500
        Etui podróżne
        1
        Główka szczoteczki
        1 W Optimal White
        Ładowarka
        1

      • Skuteczność czyszczenia

        Usuwanie płytki nazębnej
        Do 7x skuteczniejsza*
        Wybielanie
        Nawet 2 razy bielsze zęby**
        Szybkość
        62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

      • Tryby

        Clean
        Precyzyjne czyszczenie na co dzień
        Biały
        Usuwanie przebarwień

      • Technologia Smart Sensor

        Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła
        Wibracje i pulsujący dźwięk
        Przypomnienie o wymianie końcówki
        Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki informuje, kiedy należy ją wymienić.

