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Philips Sonicare W2 Optimal WhiteKońcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

HX6064/10

4.8
| (299) Opinie | 99% poleca ten produkt
Do 100% mniej przebarwień już po 7 dniach*
Końcówki W2 Optimal White (Bielsze zęby) nadaje się idealnie dla osób, które chcą nie tylko dokładnie wyczyścić zęby, ale również pozbyć się przebarwień, aby uzyskać promienny, bielszy uśmiech. Świetnie sprawdza się również jako sposób na zachowanie białego koloru zębów, w przerwach między profesjonalnymi zabiegami wybielającymi.
Poznaj wszystkie korzyści
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Bielsze zęby i usuwanie przebarwień

Do 100% mniej przebarwień już po 7 dniach*

  • Do 7x mniej płytki bakteryjnej

  • Do 100% mniej przebarwień już po 7 dniach

  • Naturalnie bielsze zęby już po tygodniu

  • 4 sztuki w opakowaniu

Usuwa do 7x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna

Usuwa do 7x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna

Gęsto ułożone włókna wysokiej jakości pozwalają usunąć 7x więcej płytki bakteryjnej** niż szczoteczka manualna. Specjalnie zakrzywiona, precyzyjna końcówka zapewnia dotarie do trudnodostępnych miejsc i wzdłuż linii dziąseł.

Dzięki włóknom w kształcie rombu zęby stają się do 100% bielsze w ciągu 1 tygodnia

Dzięki włóknom w kształcie rombu zęby stają się do 100% bielsze w ciągu 1 tygodnia

Końcówka W2 Optimal White (Bielsze zęby) jest wyposażona w gęsto ułożone włosie w kształcie rombu ze specjalnie zaprojektowanym środkiem główki odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień spowodowanych przez jedzenie i napoje. Twój uśmiech stanie się nawet o 100%* bielszy w zaledwie 7 dni.

Automatycznie wybiera optymalny program

Automatycznie wybiera optymalny program

Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare W2 Optimal White (Bielsze zęby) synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

299

Opinie

99%

poleca ten produkt

3
2

18/05/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Szczoteczki W2 optimal white

W końcu mam uczucie doczyszczonych zębów. Żeby białe. Robią wrażenie wybielonych.

Zalety

Skutecznie czyści zęby

Wady

Jeszcze nie widzę

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

30/10/2020

Polska

Polska

Najlepszy produkt!

Najlepszy sprzęt do mycia zębów, końcówki idealnie czyszczą zęby i docierają w trudno dostępne miejsca. Jestem totalnie zachwycona :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

21/10/2020

Polska

Polska

Świetne

Świetne, doskonale czyszczące końcówki. Nie mam żadnych zastrzeżeń.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

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Przypisy

  1. Dotyczy usuwania przebarwień powierzchniowych ze szczoteczką Philips Sonicare w trybie White+ z użyciem wiodącej pasty wybielającej.

  2. Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję