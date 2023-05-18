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HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7119/01
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/03
HX711A
HX7110/02
HX710A
HX7108/02
HX711A
HX7110/01
HX680U
HX6800/63
HX680A
HX6807/35
HX684J
HX6856/29
Do 7x mniej płytki bakteryjnej
Do 100% mniej przebarwień już po 7 dniach
Naturalnie bielsze zęby już po tygodniu
4 sztuki w opakowaniu
Gęsto ułożone włókna wysokiej jakości pozwalają usunąć 7x więcej płytki bakteryjnej** niż szczoteczka manualna. Specjalnie zakrzywiona, precyzyjna końcówka zapewnia dotarie do trudnodostępnych miejsc i wzdłuż linii dziąseł.
Końcówka W2 Optimal White (Bielsze zęby) jest wyposażona w gęsto ułożone włosie w kształcie rombu ze specjalnie zaprojektowanym środkiem główki odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień spowodowanych przez jedzenie i napoje. Twój uśmiech stanie się nawet o 100%* bielszy w zaledwie 7 dni.
Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare W2 Optimal White (Bielsze zęby) synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.
4.8
z 5
299
Opinie
99%
poleca ten produkt
Beatakam1234
18/05/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Szczoteczki W2 optimal white
W końcu mam uczucie doczyszczonych zębów. Żeby białe. Robią wrażenie wybielonych.
Zalety
Skutecznie czyści zęby
Wady
Jeszcze nie widzę
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Zuzakoper
30/10/2020
Polska
Najlepszy produkt!
Najlepszy sprzęt do mycia zębów, końcówki idealnie czyszczą zęby i docierają w trudno dostępne miejsca. Jestem totalnie zachwycona :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Monika Box
21/10/2020
Polska
Świetne
Świetne, doskonale czyszczące końcówki. Nie mam żadnych zastrzeżeń.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Dotyczy usuwania przebarwień powierzchniowych ze szczoteczką Philips Sonicare w trybie White+ z użyciem wiodącej pasty wybielającej.
Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję