Nawet 2 razy bielsze zęby**

Bielsze zęby są w zasięgu ręki dzięki wybielającej podkładce do usuwania przebarwień znajdującej się w środku główki szczoteczki. Włosie w kształcie diamentu ma na celu zwiększenie kontaktu z powierzchnią i skuteczniejsze oczyszczenie przebarwień, aby zęby były nawet 2 razy bielsze w ciągu zaledwie jednego tygodnia.* Wykorzystuje gęsto ułożone włosie, aby usunąć 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła manualna szczoteczka, a jednocześnie oczyszcza całe usta.