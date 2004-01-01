Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
HX7108/02
Zaawansowana pielęgnacja dla bielszych zębów
Zauważalne rezultaty w zasięgu ręki — bielsze zęby i 10-krotnie większe usuwanie płytki nazębnej*. Wyposażona w naszą technologię Sonicare nowej generacji, która zapewnia mocne, ale delikatne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Ładowana szczoteczka do zębów
łącznie
recurring payment
Bielsze zęby są w zasięgu ręki dzięki wybielającej podkładce do usuwania przebarwień znajdującej się w środku główki szczoteczki. Włosie w kształcie diamentu ma na celu zwiększenie kontaktu z powierzchnią i skuteczniejsze oczyszczenie przebarwień. Wykorzystuje gęsto ułożone włosie, aby usunąć 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła manualna szczoteczka, a jednocześnie oczyszcza całe usta.
Ta elektryczna szczoteczka do zębów wykorzystuje technologię Sonicare nowej generacji, która zapewnia najbardziej niezawodne i spójne szczotkowanie za każdym razem. Silnik automatycznie dostosowuje moc, dzięki czemu spadki osiągów w miejscach trudniejszych do czyszczenia są zerowe. Ciesz się delikatnym, ale skutecznym czyszczeniem zębów i dziąseł z 62 tysiącami ruchów włosia na minutę. Sonicare Fluid Action wspomaga oczyszczające działanie włosia, prowadząc płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Łatwo jest szczotkować zęby zbyt mocno, dlatego ta szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w inteligentny czujnik optyczny, który wykrywa nadmierny nacisk. Czujnik informuje Cię, jeśli naciskasz zbyt mocno, za pomocą wibracji dotykowych. Zwolnij, a Twoje dziąsła pozostaną chronione!
Zwiększ intensywność czyszczenia dzięki 2 ustawieniom szczotkowania. Niezależnie od tego, czy chcesz nieco więcej wigoru, czy delikatnego czyszczenia, wybierz jedno z dwóch ustawień intensywności.
Nasze etui podróżne umożliwia zabranie urządzenia w podróż. Jest wystarczająco wytrzymałe, aby zabezpieczyć szczoteczkę Sonicare, a jednocześnie na tyle kompaktowe, że można wsunąć je do każdej torby, dlatego jest idealne w podróży.
Osiągnij najlepszy czas sesji dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 20 sekund BrushPacer wyświetli monit o wyszczotkowanie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer zasygnalizuje zakończenie sesji.
Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare przypomną Ci o wymianie główki szczoteczki. Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.
Nawet 21 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Nowy poziom wygody w codziennej rutynie szczotkowania zębów.
Poziomy intensywności
Moc
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Serwis
Łatwość użytkowania
Elementy zestawu
Skuteczność czyszczenia
Tryby
Technologia Smart Sensor
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Te artykuły mogą Cię zainteresować:
Szczoteczka magnetyczna czy soniczna?
Szczoteczka magnetyczna to nowość. Dowiedz się, na czym polega ta technologia i czym różni się od sonicznej? Czym się kierować, wybierając szczoteczkę?
Dowiedz się więcej
Porównanie szczoteczek sonicznych Philips. Jaką szczoteczkę wybrać?
Szczoteczka soniczna o wiele lepiej czyści zęby od tradycyjnej szczoteczki. Jaka szczoteczka soniczna będzie najlepsza?
Dowiedz się więcej
Szczoteczka soniczna z aplikacją na telefon – jak to działa i w czym pomaga?
Szczoteczki soniczne Philips Sonicare komunikują się ze smartfonami za pomocą łączności Bluetooth. Bezpłatna aplikacja Philips Sonicare pomoże Ci zadbać o higienę jamy ustnej.
Dowiedz się więcej