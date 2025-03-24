Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
HX7119/01
Nowa generacja soniczności od Philips Sonicare!
Zestaw szczoteczek sonicznych Philips Sonicare 5500 jest wyposażony w technologię soniczną nowej generacji, 2 poziomy intensywności i czujnik siły nacisku zapobiegający zbyt mocnemu szczotkowaniu. W zestawie etui podróżne.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Zestaw sonicznych szczoteczek do zębów
łącznie
recurring payment
Bielsze zęby są w zasięgu ręki dzięki wybielającej podkładce do usuwania przebarwień znajdującej się w środku główki szczoteczki. Włosie w kształcie diamentu ma na celu zwiększenie kontaktu z powierzchnią i skuteczniejsze oczyszczenie przebarwień, aby zęby były nawet 2 razy bielsze w ciągu zaledwie jednego tygodnia.* Wykorzystuje gęsto ułożone włosie, aby usunąć 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła manualna szczoteczka, a jednocześnie oczyszcza całe usta.
Ta elektryczna szczoteczka do zębów wykorzystuje technologię Sonicare nowej generacji, która zapewnia najbardziej niezawodne i spójne szczotkowanie za każdym razem. Silnik automatycznie dostosowuje moc, dzięki czemu spadki osiągów w miejscach trudniejszych do czyszczenia są zerowe. Ciesz się delikatnym, ale skutecznym czyszczeniem zębów i dziąseł z 62 tysiącami ruchów włosia na minutę. Sonicare Fluid Action wspomaga oczyszczające działanie włosia, prowadząc płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Łatwo jest szczotkować zęby zbyt mocno, dlatego ta szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w inteligentny czujnik optyczny, który wykrywa nadmierny nacisk. Czujnik informuje Cię, jeśli naciskasz zbyt mocno, za pomocą wibracji dotykowych. Zwolnij, a Twoje dziąsła pozostaną chronione!
Zwiększ skuteczność czyszczenia dzięki 2 ustawieniom szczotkowania. Niezależnie od tego, czy chcesz trochę więcej dynamiki, czy skupienia się na konkretnym obszarze, możesz właśnie tak ustawić szczoteczkę. Wybierz tryb Clean albo White.
Nasze etui podróżne pozwala zabrać urządzenie w podróż. Jest wystarczająco mocne, aby zapewnić bezpieczeństwo szczoteczki Sonicare, a jednocześnie wystarczająco kompaktowe, aby zmieścić się w każdej torbie, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem podróży.
Osiągnij najlepszy czas sesji dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 20 sekund BrushPacer wyświetli monit o wyszczotkowanie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer zasygnalizuje zakończenie sesji.
Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare przypomną Ci o wymianie główki szczoteczki. Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.
Nawet 21 dni regularnego szczotkowania po jednym naładowaniu. Zapewnia nowy poziom wygody w codziennej rutynie.
Poziomy intensywności
Moc
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Serwis
Łatwość użytkowania
Elementy zestawu
Skuteczność czyszczenia
Tryby
Technologia Smart Sensor
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Te artykuły mogą Cię zainteresować:
Szczoteczka magnetyczna czy soniczna?
Szczoteczka magnetyczna to nowość. Dowiedz się, na czym polega ta technologia i czym różni się od sonicznej? Czym się kierować, wybierając szczoteczkę?
Dowiedz się więcej
Porównanie szczoteczek sonicznych Philips. Jaką szczoteczkę wybrać?
Szczoteczka soniczna o wiele lepiej czyści zęby od tradycyjnej szczoteczki. Jaka szczoteczka soniczna będzie najlepsza?
Dowiedz się więcej
Szczoteczka soniczna z aplikacją na telefon – jak to działa i w czym pomaga?
Szczoteczki soniczne Philips Sonicare komunikują się ze smartfonami za pomocą łączności Bluetooth. Bezpłatna aplikacja Philips Sonicare pomoże Ci zadbać o higienę jamy ustnej.
Dowiedz się więcej