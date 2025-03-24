Wyszukiwane terminy
HX7420/01
Nowa generacja soniczności od Philips Sonicare!
Szczoteczka soniczna Philips Sonicare 7100 jest wyposażona w technologię soniczną nowej generacji, 4 programy czyszczenia, 3 poziomy intensywności i czujnik siły nacisku zapobiegający zbyt mocnemu szczotkowaniu. Zestaw zawiera etui podróżne.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Wspieraj zdrowie dziąseł dzięki specjalnie opracowanej główce szczoteczki G3. Układ włosia umożliwia jednoczesne szczotkowanie linii dziąseł, nawet kiedy skupiasz się na zębach. Rezultat to do 7 razy zdrowsze dziąsła w dwa tygodnie**. Elastyczna konstrukcja pomaga również usunąć do 10 razy więcej płytki nazębnej niż ręczna szczoteczka do zębów*.
Ta elektryczna szczoteczka do zębów wykorzystuje technologię Sonicare nowej generacji, która zapewnia najbardziej niezawodne i spójne szczotkowanie za każdym razem. Silnik automatycznie dostosowuje moc, dzięki czemu spadki osiągów w miejscach trudniejszych do czyszczenia są zerowe. Ciesz się delikatnym, ale skutecznym czyszczeniem zębów i dziąseł z 62 tysiącami ruchów włosia na minutę. Sonicare Fluid Action wspomaga oczyszczające działanie włosia, prowadząc płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Ta elektryczna szczoteczka do zębów Sonicare ma pierścień świetlny u podstawy, który delikatnie informuje, czy nie przesadzasz z naciskiem. Po prostu zwolnij, gdy się zaświeci, aby chronić dziąsła.
Zwiększ skuteczność czyszczenia dzięki 12 ustawieniom szczotkowania. Niezależnie od tego, czy chcesz trochę więcej dynamiki, czy skupienia się na konkretnym obszarze, możesz właśnie tak ustawić szczoteczkę. Wybierz tryb Clean, Sensitive, Gum Health lub White oraz jeden z trzech trybów intensywności.
Osiągnij swoje cele w zakresie zdrowia jamy ustnej z pomocą szczoteczki do zębów Sonicare i jej aplikacji. Używając tego zestawu możesz skorzystać z prowadzonych sesji szczotkowania, wskazówek, podpowiedzi i innych spersonalizowanych treści. Razem jesteście niepowstrzymani.
Nasze etui podróżne ze zintegrowanym portem ładowania umożliwia ładowanie urządzenia w podróży. Jest wystarczająco wytrzymałe, aby zabezpieczyć szczoteczkę Sonicare, a jednocześnie na tyle kompaktowe, że można wsunąć je do każdej torby, dlatego jest idealne w podróży.
Zoptymalizuj sesje szczotkowania dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 20 sekund BrushPacer zasugeruje wyczyszczenie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer wskaże, że sesja została zakończona.
Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare przypomną Ci o wymianie główki szczoteczki. Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.
Nawet 21 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Nowy poziom wygody w codziennej rutynie szczotkowania zębów.
