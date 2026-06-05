ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

Część tnąca z uszczelką

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Część tnąca z uszczelką

CP9087

Część tnąca z uszczelką

Produkcja zakończona

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

Nowy robot kuchenny Viva to zestaw 4 w 1 składający się z 2,1-litrowego pojemnika, 1,75-litrowego blendera, młynka i wyciskarki do cytrusów. Jego akcesoria i nasadki umożliwiają korzystanie z ponad 30 funkcji. Technologia PowerChop zapewnia doskonałe rezultaty siekania.

  • PDF plik
  • 5 June 2026