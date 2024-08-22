ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

Uchwyt na akcesoria do robota kuchennego

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Uchwyt na akcesoria do robota kuchennego

CP9092

Uchwyt na akcesoria do robota kuchennego

Produkcja zakończona

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

Nowy robot kuchenny Viva to zestaw 4 w 1 składający się z 2,1-litrowego pojemnika, 1,75-litrowego blendera, młynka i wyciskarki do cytrusów. Jego akcesoria i nasadki umożliwiają korzystanie z ponad 30 funkcji. Technologia PowerChop zapewnia doskonałe rezultaty siekania.

  • PDF plik
  • 22 August 2024